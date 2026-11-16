Rusia respinge acuzația SRI privind un atac cibernetic asupra unei instituții din România. ”Nu a furnizat nicio dovadă”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 15:44

Ambasada Rusiei la București a respins acuzațiile potrivit cărora Moscova s-ar fi aflat în spatele unui atac cibernetic lansat anul trecut asupra unei instituții guvernamentale din România, susținând că autoritățile române nu au prezentat dovezi în acest sens, relatează Reuters.

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