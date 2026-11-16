Rusia respinge acuzația SRI privind un atac cibernetic asupra unei instituții din România. ”Nu a furnizat nicio dovadă”

Ambasada Rusiei la București a respins acuzațiile potrivit cărora Moscova s-ar fi aflat în spatele unui atac cibernetic lansat anul trecut asupra unei instituții guvernamentale din România, susținând că autoritățile române nu au prezentat dovezi în acest sens, relatează Reuters.
Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luna aceasta, că, prin Centrul Național Cyberint, a identificat în decembrie anul trecut un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale naționale, atribuit actorului cibernetic rus APT TURLA. Instituția a precizat că a pus în practică măsuri de contracarare a atacului și de remediere a efectelor acestuia.
Rusia respinge acuzațiile SRI
Precizările au venit în contextul apariției în spațiul public a unor informații privind încercarea de compromitere a unei instituții guvernamentale din România, la sfârșitul anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA.
„Acesta este încă un neadevăr al serviciilor de informaţii româneşti, parte a discursului lor despre fictivele «atacuri hibride» ale Rusiei. Ca de obicei, partea română nu a furnizat niciun fel de dovadă concretă”, a menţionat Ambasada rusă într-un răspuns la o solicitare Reuters.
România, vizată de acțiuni de război hibrid
România, membră a Uniunii Europene şi a NATO, are o frontieră terestră comună cu Ucraina de peste 600 de kilometri. Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că ţara noastră este ţinta unui război hibrid orchestrat de Rusia, cu scopul de a destabiliza statele care sprijină Kievul, notează Reuters.
„România a avut, recent, numeroase incidente la Marea Neagră, incursiunile cu drone fiind cele mai vizibile, dar şi acţiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate parte a unui război hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina”, a afirmat în urmă cu o săptămână preşedintele Nicușor Dan, în contextul întrevederii sale cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Rusia a respins în mod repetat acuzațiile potrivit cărora ar desfășura un război hibrid împotriva unor țări europene.