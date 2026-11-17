Alin Tișe lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și susține că tot mai mulți liberali se alătură taberei sale. Președintele Consiliului Județean Cluj afirmă că are deja sprijinul a câteva sute de aleși locali pentru candidatura la conducerea PNL, deși și-a anunțat intenția de a intra în competiție în urmă cu aproximativ două săptămâni. Liberalul îl acuză pe Bolojan că a îndepărtat partidul de valorile sale și că a luat decizii importante fără să consulte organizațiile din teritoriu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Alin Tișe anunță că sute de aleși locali îl susțin pentru șefia PNL
Alin Tișe susține că nemulțumirea față de actuala conducere a PNL este tot mai mare în teritoriu, iar acest lucru se reflectă în numărul aleșilor locali care și-au exprimat susținerea pentru candidatura sa. Potrivit acestuia, zeci de primari din Maramureș și Cluj, dar și reprezentanți ai altor organizații județene, s-au alăturat deja demersului. Declarațiile vin după ce 16 primari liberali și-au exprimat susținerea pentru o schimbare la conducerea partidului.
Președintele CJ Cluj afirmă că aproximativ 50 de primari din județul său și-au exprimat public poziția și că, la nivel național, numărul aleșilor care îl sprijină a ajuns la câteva sute. Tișe subliniază că nu a început încă o campanie propriu-zisă în organizațiile județene, spre deosebire de Ilie Bolojan, care efectuează deja deplasări în teritoriu. Acesta spune că a ales să își anunțe candidatura din timp tocmai pentru a putea discuta cu membrii partidului și pentru a le prezenta o alternativă la actuala conducere.
Atac dur la Ilie Bolojan: „Adevărul absolut pe care crede că îl deține a făcut foarte mult rău partidului”
Alin Tișe îl acuză pe Ilie Bolojan că nu acceptă opiniile diferite și că a transformat conducerea partidului într-un proces în care deciziile sunt luate fără consultarea organizațiilor locale. Liberalul susține că această atitudine a afectat grav PNL, în special prin măsurile fiscale adoptate în perioada în care Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului. În opinia sa, majorarea taxelor și impozitelor a lovit direct în antreprenori și în cetățeni, inclusiv în comunitățile administrate de primarii liberali.
Tișe consideră că aleșii locali au fost puși în situația de a explica cetățenilor decizii cu care nu au fost de acord și asupra cărora nu au fost consultați. Acesta susține că un partid care pretinde că reprezintă mediul de afaceri și clasa mijlocie nu poate promova politici care duc la creșterea poverii fiscale. În același timp, îi reproșează lui Bolojan că nu acordă suficientă importanță oamenilor care au contribuit, prin rezultatele obținute la alegeri, la consolidarea poziției politice a PNL.
Alin Tișe vorbește despre „damblaua nemuririi” a celor care ajung la putere
Unul dintre cele mai dure mesaje transmise de Alin Tișe vizează modul în care unii lideri politici ajung să se comporte după ce obțin funcții importante. Președintele CJ Cluj susține că aceștia ajung să considere că pozițiile lor sunt permanente și uită contribuția celor care i-au susținut. Fără să se limiteze la criticile privind măsurile economice, Tișe îl acuză pe Bolojan că a pierdut legătura cu oamenii din partid și că nu mai înțelege importanța dialogului cu cei care au opinii diferite.
Ce schimbări promite Alin Tișe dacă va ajunge la conducerea PNL
Alin Tișe afirmă că își dorește un PNL care să revină la valorile sale de dreapta și să reprezinte în primul rând interesele antreprenorilor, ale clasei mijlocii și ale românilor care muncesc. Acesta propune un partid independent de influența altor formațiuni politice, în care primarii și ceilalți aleși locali să aibă un rol important în stabilirea direcției politice. Liberalul consideră că oamenii valoroși trebuie promovați indiferent de tabăra din care provin și că diferențele de opinie nu ar trebui să ducă la excluderea sau marginalizarea lor.
În ciuda criticilor lansate la adresa lui Ilie Bolojan, Tișe susține că obiectivul său nu este dezbinarea PNL, ci reunirea liberalilor în jurul unei direcții comune. Președintele CJ Cluj afirmă că vrea să îi aducă la aceeași masă inclusiv pe cei care susțin actuala conducere și consideră că viitorul partidului trebuie decis prin dialog și competiție internă. Acesta susține că numărul tot mai mare al aleșilor locali care i se alătură demonstrează existența unei nemulțumiri profunde față de direcția în care a fost condus PNL.