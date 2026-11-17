Publicat 17 nov. 2026, 15:37 Sursă Realitatea PLUS

Alin Tișe lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și susține că tot mai mulți liberali se alătură taberei sale. Președintele Consiliului Județean Cluj afirmă că are deja sprijinul a câteva sute de aleși locali pentru candidatura la conducerea PNL, deși și-a anunțat intenția de a intra în competiție în urmă cu aproximativ două săptămâni. Liberalul îl acuză pe Bolojan că a îndepărtat partidul de valorile sale și că a luat decizii importante fără să consulte organizațiile din teritoriu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

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