Publicat 16 nov. 2026, 22:09 Actualizat 16 nov. 2026, 22:19 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Jurnalista Anca Alexandrescu lansează noi acuzații la adresa liderului AUR, George Simion, după mitingul organizat sâmbătă, 14 noiembrie, aparent pentru susținerea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, aflat în arest. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel afirmă că, în realitate, manifestația ar fi fost deturnată în beneficiul politic al liderului AUR, care ulterior le-ar fi transmis participanților să nu mai meargă la Arestul Central pentru a-și arăta sprijinul față de Georgescu.

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