Jurnalista Anca Alexandrescu lansează noi acuzații la adresa liderului AUR, George Simion, după mitingul organizat sâmbătă, 14 noiembrie, aparent pentru susținerea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, aflat în arest. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel afirmă că, în realitate, manifestația ar fi fost deturnată în beneficiul politic al liderului AUR, care ulterior le-ar fi transmis participanților să nu mai meargă la Arestul Central pentru a-și arăta sprijinul față de Georgescu.
În debutul ediției de luni, 16 noiembrie, a emisinuii Culisele Statului Parlale, Anca Alexandrescu afirmă că oamenii au fost mobilizați în stradă sub pretextul susținerii lui Călin Georgescu, pentru ca ulterior mesajul protestului să fie deturnat într-unul de susținere pentru George Simion.
Alexandrescu: „Protestul era pentru Georgescu sau pentru Simion?”
Mai mult, Anca Alexandrescu a calificat drept "circ" promisiunea lui George Simion către participanți, că se vor deplasa la Arestul Central după încheierea manifestației din zona Izvor.
Jurnalista a continuat seria criticilor, susținând că atenția protestului s-a mutat de la sprijinul pentru Călin Georgescu la promovarea liderului AUR.
Acuzații privind comportamentul unor susținători
În intervenția sa, realizatoarea TV a făcut referire și la incidente petrecute în ultimele zile, despre care spune că ilustrează nivelul de tensiune existent în tabăra susținătorilor lui Călin Georgescu.
Totodată, aceasta a susținut că adevărul despre motivele și interesele din spatele acestor evenimente va ieși în cele din urmă la lumină.
Nu știu ce interese are George Simion, nu mă interesează, lucrurile vor ieși la iveală, credeți-mă. Nu va rămâne nimic nedescoperit. Totul va ieși la suprafață, a declarat Alexandrescu.
Cea mai dură acuzație formulată de realizatoarea Culisele Statului Paralel vizează însă manifestația organizată în București. Potrivit acesteia, scopul inițial al protestului ar fi fost susținerea lui Călin Georgescu, însă mesajele din teren ar fi demonstrat cu totul altceva.