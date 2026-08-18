PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a permis multinaționalelor să-și transfere profiturile în străinătate: „Este o pierdere pentru România”

Un nou schimb dur de acuzații a izbucnit între PSD și PNL pe tema situației economice. Social-democrații răspund afirmațiilor liberalilor potrivit cărora investitorii străini nu au plecat din România, ci și-au transferat profiturile către firmele-mamă din alte țări.
PSD susține că această explicație se întoarce chiar împotriva PNL și îl acuză pe Ilie Bolojan că a creat cadrul prin care multinaționalele și-ar fi putut muta profiturile în afara țării, fără să mai achite aceleași taxe în România.
PSD: „Cine le-a permis să-și exporte profiturile?”
Social-democrații fac trimitere la scăderea investițiilor străine cu 82% și afirmă că aceasta ar fi fost provocată de măsurile economice luate de Ilie Bolojan. PSD susține că argumentul folosit de liberali pentru a apăra aceste măsuri ar demonstra, de fapt, efectele lor negative.
„În încercarea de a justifica scăderea dramatică a investițiilor străine cu 82%, după măsurile economice rudimentare ale premierului demis Ilie Bolojan, cei de la PNL își pun singuri palma în cap, scriind cu mânuța lor un argument care îi îngroapă și mai tare! PNL susține că investitorii n-au fugit de Bolojan, ci au rămas aici, dar și-au transferat profiturile către firmele-mamă din străinătate! Păi cine le-a permis să-și exporte profiturile, fără să mai plătească taxe în România? Nu cumva chiar Bolojan, care a dat pe șest o ordonanță, în ianuarie, prin care a eliminat plafonul de 1% privind deducerea cheltuielilor multinaționalelor cu serviciile de consultanță, management sau drepturi de autor contractate în afara țării, de la firma-mamă sau de la alte firme din același grup?”, transmite PSD într-un comunicat oficial.
Social-democrații vorbesc despre bani pierduți de România
PSD susține că transferarea profiturilor către firmele-mamă din străinătate înseamnă atât mai puține taxe încasate de stat, cât și reducerea sumelor care ar putea fi reinvestite în România. În același timp, social-democrații acuză PNL că a blocat programul lor de stimulare economică. Potrivit PSD, măsurile respective ar fi putut atrage investiții și ar fi încurajat dezvoltarea unor afaceri noi în țară.
„Da, aveți dreptate, stimați liberali: trimiterea profiturilor în străinătate la firma-mamă înseamnă mai puțini bani de reinvestit în țara noastră, pe lângă impozitele pierdute de statul român! Este fără îndoială o pierdere pentru România! Însă voi, cu Bolojan în frunte, le-ați permis asta multinaționalelor! Și tot voi ați blocat programul PSD de stimulare economică menit să atragă investiții pentru dezvoltarea unor afaceri noi în România! Căci Bolojan a privit mereu investițiile ca pe o cheltuială, care apare cu semnul minus în contabilitate, fără să priceapă că trebuie să investești pentru a aduce noi venituri la buget și pentru a dezvolta economia!”, mai precizează PSD.
PNL respinge imaginea unei economii în cădere
Reacția PSD a venit după ce liberalii i-au acuzat pe social-democrați că prezintă o imagine falsă despre situația economică. PNL susține că datele oficiale contrazic avertismentele lansate de PSD și respinge criticile privind inflația, investițiile, datoria publică și măsurile fiscale.
Liberalii consideră că discursul PSD urmărește discreditarea măsurilor adoptate pentru reducerea dezechilibrelor economice.
„În spațiul public se încearcă inducerea unei imagini apocaliptice despre economia României, cu un singur scop politic: discreditarea măsurilor de corectare a dezechilibrelor lăsate în urmă”, susține PNL.
Conflictul dintre cele două partide s-a amplificat după declarațiile făcute luni de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a afirmat că România a pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine numai în ultimele trei luni. Liderul social-democrat a avertizat că, dacă Ilie Bolojan va continua să rămână în funcție și să insiste asupra actualelor „reforme”, investițiile străine ar putea ajunge la zero.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026