PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a permis multinaționalelor să-și transfere profiturile în străinătate: „Este o pierdere pentru România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:38

Un nou schimb dur de acuzații a izbucnit între PSD și PNL pe tema situației economice. Social-democrații răspund afirmațiilor liberalilor potrivit cărora investitorii străini nu au plecat din România, ci și-au transferat profiturile către firmele-mamă din alte țări.

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