Mohammad Murad, semnal de alarmă pentru economie: „Mediul de afaceri și antreprenorii s-au înecat, iar statul român are mari probleme”

Deputatul AUR Mohammad Murad avertizează că mediul de afaceri din România traversează o perioadă critică, iar tot mai mulți antreprenori riscă să nu-și mai poată continua activitatea. Parlamentarul le cere partidelor să lase deoparte calculele politice și să susțină soluțiile care pot ajuta companiile și angajații.
Murad susține că nu ar trebui să conteze partidul din care vine o propunere, atât timp cât aceasta poate răspunde problemelor din economie. El a comparat situația cu cea a unui pacient care ajunge la spital și are nevoie urgentă de ajutor, fără să-și mai aleagă medicul.
„Nu contează de unde vine soluția”
Deputatul a vorbit despre inițiativele pregătite pentru sprijinirea antreprenorilor și a amintit declarațiile lui Sorin Grindeanu privind gravitatea situației. În același timp, a respins acuzațiile potrivit cărora aceste demersuri ar fi făcute în beneficiul PSD.
„Este vorba despre o inițiativă de care cred că au nevoie mii de oameni care au încercat să facă un business în România și care, de ani de zile, nu de un an, doi sau trei, se află într-un risc foarte mare. Am ascultat cu atenție declarația domnului Grindeanu, care spunea cât de gravă este situația. Eu cred că, într-un spital de urgență, când vine un pacient, nu pacientul alege medicul. La fel le răspund și celor din mediul de afaceri și antreprenorilor: nu contează de unde vine soluția, important este să venim cu soluții.”
Mohammad Murad a mai afirmat că reprezentanții PNL și USR nu au participat la lucrările comisiei, deși situația economică ar avea nevoie de implicarea tuturor partidelor. În opinia sa, problemele antreprenorilor nu pot fi tratate în funcție de taberele politice.
„Am fost acuzat după acest anunț că facem demersuri pentru PSD. Din păcate, colegii de la PNL și USR, chiar și acum, când am avut o comisie, nu au fost prezenți. Noi vrem să lucrăm împreună, pentru că nu consider că sunt mai multe Românii. Este o singură țară. Și vă spune asta o persoană care nu s-a născut în România. Este nevoie de altă abordare.”
„Guvernul este un mijloc, nu un scop”
Deputatul AUR consideră că discuțiile politice se concentrează prea mult asupra formării unui nou guvern și prea puțin asupra măsurilor pe care viitorul Executiv ar trebui să le adopte. El susține că instituțiile statului trebuie privite ca instrumente prin care sunt rezolvate problemele oamenilor. Murad a anunțat că există deja 15 inițiative, la care se adaugă alte propuneri primite din partea unor parlamentari PSD. Acestea ar urma să fie analizate pentru a vedea ce măsuri pot fi puse în aplicare.
„Foarte mulți oameni sunt preocupați de formarea guvernului, dar nimeni nu se gândește că guvernul este un mijloc, nu este un scop. Scopul este să le oferi oamenilor care au nevoie de ajutor un climat favorabil, astfel încât să poată dezvolta afaceri. Acesta este scopul. Guvernul este un mijloc. Parlamentul este un mijloc. Avem foarte multe inițiative, sunt 15 inițiative, și am mai primit din partea colegilor de la PSD încă două, trei sau chiar șase inițiative. Trebuie să arătăm că vom face ceea ce se poate face. Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a veni cu soluții. Nu doar să spunem, ci să facem acest lucru.”
Parlamentarul avertizează că simpla instalare a unui nou Executiv nu va rezolva automat problemele economice. În opinia sa, este nevoie de o agendă clară și de măsuri pregătite din timp, astfel încât acestea să poată fi adoptate imediat după formarea Guvernului. El a atras atenția și asupra situației angajaților, susținând că locurile de muncă se găsesc din ce în ce mai greu, iar salariile au început să scadă.
„Eu nu cred că, dacă mâine avem guvernul, lucrurile se schimbă. Nu. Din contră, este nevoie să avem o agendă clară cu ceea ce vom face dacă va apărea un nou guvern. Parlamentul cred că este pregătit și are tot ce trebuie pentru a veni cu foarte multe măsuri concrete, în sprijinul mediului de afaceri și al angajaților care își pierd în fiecare zi locurile de muncă. Din păcate, poate puțini știu că salariile încep să scadă, având în vedere că locurile de muncă devin din ce în ce mai greu de găsit. Vă spun, ca om de afaceri și antreprenor, că pe mine m-a șocat un lucru. Colegii mei de la firmă au pus un anunț pentru angajarea unui asistent manager și au fost peste o mie de persoane care ne-au contactat. Este pentru prima dată în ultimii cinci ani. Este clar că există o problemă și trebuie să prevenim agravarea ei.”
„Statul este într-un mare dezastru”
Mohammad Murad a declarat că a discutat personal cu Alexandru Nazare despre măsurile adoptate și l-a avertizat că acestea sunt prea dure. Deputatul se teme că încercarea de a rezolva problemele bugetare ale statului poate împinge mediul privat într-o criză și mai profundă. În final, parlamentarul le-a cerut politicienilor să renunțe la declarațiile făcute doar pentru câștig electoral și să se concentreze asupra soluțiilor concrete.
„Când s-au luat măsurile, am vorbit personal cu domnul Nazare și i-am spus: sunt prea dure măsurile și riscăm să pierdem mai mult. Statul este într-un mare dezastru. Riscul major este să nu ajungă și mediul de afaceri într-un asemenea dezastru. Din păcate, mediul de afaceri și antreprenorii s-au înecat, iar statul român are mari probleme astăzi. Se pot lua măsuri concrete. Este nevoie doar de voință și trebuie să lăsăm la o parte declarațiile care aduc voturi. Îmi dați voie să consider că foarte mulți politicieni sunt mult mai buni ca actori decât ca politicieni. Este nevoie de altceva. Haideți să fim corecți unii cu alții.”
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026