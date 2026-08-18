Mohammad Murad, semnal de alarmă pentru economie: „Mediul de afaceri și antreprenorii s-au înecat, iar statul român are mari probleme”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:18

Deputatul AUR Mohammad Murad avertizează că mediul de afaceri din România traversează o perioadă critică, iar tot mai mulți antreprenori riscă să nu-și mai poată continua activitatea. Parlamentarul le cere partidelor să lase deoparte calculele politice și să susțină soluțiile care pot ajuta companiile și angajații.

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