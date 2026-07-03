Ilie Bolojan, reclamat la Bruxelles. Scrisoarea PSD către Uniunea Europeană

Publicat 3 iul. 2026, 12:44 Actualizat 3 iul. 2026, 12:52

Partidul Social Democrat (PSD) l-a reclamat pe Ilie Bolojan la Bruxelles. Într-o scrisoare transmisă Parlamentului European(PE), social-democrații solicită monitorizarea unor evoluții recente din România considerate relevante din perspectiva statului de drept și a independenței justiției.

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