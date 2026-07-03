Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR):„Guvernările partidelor “pro-europene” au reușit, în ultimii ani să decupleze România de UE”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:13

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că guvernările partidelor care se declară „pro-europene” au îndepărtat România de standardele Uniunii Europene, indicând indicatori precum inflația, ocuparea forței de muncă, educația și starea sistemului de sănătate.

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