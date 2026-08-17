Sorin Grindeanu acuză o prăbușire a investițiilor străine și îl atacă pe Bolojan: „Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl critică dur pe premierul demis Ilie Bolojan și susține că datele privind investițiile străine directe indică o deteriorare puternică a situației economice. Grindeanu afirmă că investițiile străine directe au scăzut cu 82% în primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Liderul social-democrat susține că România a ajuns la un nivel record negativ al investițiilor străine din ultimii 12 ani și pune această evoluție pe seama politicilor economice promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
„Astăzi vreau să continu să prezint datele reale din economie pe care propaganda oficială le ascunde în mod deliberat românilor. Iar datele arată o prăbușire a investițiilor străine directe în România în primele șase luni ale anului cu 82%. Vă repet, 82%.
Investițiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât cele care au fost în primele șase luni din 2025. De la 3,7 miliarde de euro la o prăbușire incredibilă de sub 700 de milioane, vreo 670 de milioane de euro.
De fapt, acest indicator reprezintă hârtia de turnesol care arată dezastrul pe care l-a produs Ilie Bolojan în economie. Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produse de orgoliul absurd al unui singur om care a luat decizii singur, fără a ține cont de partenerii de guvernare.
Doar în ultimele trei luni am pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine. Iar în ritmul acesta, dacă Ilie Bolojan se mai ține mult de scaun și insistă cu reformele, e posibil să ajungem chiar la zero. Oricum s-a atins deja recordul negativ din ultimii 12 ani.
Este clar că investitorii străini nu au încredere în politicile economice promovate de premierul demis Ilie Bolojan. Investitorii străini nu sunt nici de la PSD și nici nu au partizanate politice, pur și simplu nu-și riscă banii într-o economie aproape distrusă. Mitul eroului salvator s-a spulberat astăzi definitiv.
România are a doua cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană la șase luni și investițiile străine, o mai spun o dată, mai mici cu 82%. În același timp, datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit și el cu 1,6 miliarde de euro. Poate că este timpul după acest lung șir de eșecuri economice și politice, premierul demis Ilie Bolojan să înțeleagă și să lase România să respire. PSD va continua să fie parte a unei soluții politice raționale care să relanseze economia și să refacă nivelul de trai al românilor. ”