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Politica· 1 min citire
Critici la adresa lui Bolojan din partea propagandiștilor USR. Emila Șercan: "Scandalul nu ar fi avut loc dacă era transparență"
Emilia Șercan/ INQUAM_Photos/ Ilona_Andrei
Publicat17 aug. 2026, 13:08
Actualizat17 aug. 2026, 14:07
SursăRealitatea PLUS
Propagandiștii USR-iști îl critică și ei pe premierul demis, Ilie Bolojan, după întâlnirea acestuia cu șefa CCR, Simina Tănăsescu.
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