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Politica· 1 min citire

Critici la adresa lui Bolojan din partea propagandiștilor USR. Emila Șercan: "Scandalul nu ar fi avut loc dacă era transparență"

Emilia Șercan/ INQUAM_Photos/ Ilona_Andrei

Emilia Șercan/ INQUAM_Photos/ Ilona_Andrei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 13:08
Actualizat17 aug. 2026, 14:07
SursăRealitatea PLUS

Propagandiștii USR-iști îl critică și ei pe premierul demis, Ilie Bolojan, după întâlnirea acestuia cu șefa CCR, Simina Tănăsescu.

Pe pagina sa de socializare, Emilia Șercan a postat un mesaj legat de întâlnirea celor doi și critică modul în care a avut loc.

”Scandalul produs de întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan nu ar fi avut proporțiile de azi dacă cei doi oficiali ar fi respectat unul dintre principiile esențiale în orice democrație: transparența. Dacă această întâlnire ar fi fost anunțată transparent atât de Curtea Constituțională, cât și de Palatul Victoria, cu siguranță nu am fi văzut atacuri politice de o asemenea virulență la adresa Siminei Tănăsescu venite din partea PSD, partid care a trecut toate liniile roșii posibile în relația cu CCR”, a scris aceasta pe Facebook.

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