Scandalul Bolojan - șefa CCR ia amploare. Piperea cere oprirea deciziei pe legea ANI: „Raportorul nu mai este neutru”

Publicat 17 aug. 2026, 14:37 Sursă Realitatea PLUS

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, cere amânarea deciziei CCR privind legea ANI și refacerea raportului de către un alt judecător. El susține că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a creat o problemă serioasă de transparență. Tănăsescu este și raportor în dosarul pe care CCR urmează să îl analizeze. Bolojan respinge criticile și susține că se încearcă să se facă „din țânțar armăsar”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gheorghe pipereaaur