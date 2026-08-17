Scandalul Bolojan - șefa CCR ia amploare. Piperea cere oprirea deciziei pe legea ANI: „Raportorul nu mai este neutru”

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, cere amânarea deciziei CCR privind legea ANI și refacerea raportului de către un alt judecător. El susține că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a creat o problemă serioasă de transparență. Tănăsescu este și raportor în dosarul pe care CCR urmează să îl analizeze. Bolojan respinge criticile și susține că se încearcă să se facă „din țânțar armăsar”.
Piperea pune sub semnul întrebării neutralitatea șefei CCR
Europarlamentarul AUR spune că întâlnirea nu mai poate fi tratată ca un simplu episod de imagine. În opinia sa, problema este una instituțională, deoarece Simina Tănăsescu are un rol direct în analiza legii. Piperea consideră că obiectivitatea raportului și a votului CCR poate fi pusă sub semnul întrebării. Acesta a explicat pe larg de ce vede situația drept una gravă.
„Da, bineînțeles că este mai mult decât sfidător gestul domnului Bolojan. Ne-am obișnuit cu asta, însă aici este vorba mai degrabă despre altceva, despre o chestiune de natură instituțională. Doamna președintă a Curții Constituționale, care este și profesor de drept constituțional, se află într-o situație foarte delicată din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că este președinta Curții Constituționale, iar în al doilea rând, pentru că este raportor în dosarul care se discută astăzi, din câte am înțeles, cel referitor la legea integrității, legea privind ANI”, a declarat Gheorghe Piperea.
„Raportorul nu mai este neutru”
Piperea spune că scandalul va plana asupra deciziei indiferent de soluția pe care o va da Curtea Constituțională. El se referă în special la amendamentul privind incompatibilitățile și la cel referitor la declarațiile partenerilor de viață. Europarlamentarul susține că presiunea publică apărută în jurul întâlnirii afectează deja imaginea de neutralitate a raportorului. Din acest motiv, el cere amânarea discuțiilor și desemnarea unui alt judecător.
„Din acest punct de vedere, indiferent ce soluție se va da, dacă aceste două articole sunt constituționale sau nu, repet, indiferent de soluție, vor exista extrem de multe discuții, dezbateri și presiune socială. În momentul de față, raportorul nu mai este neutru. Mai degrabă aș vedea o amânare a discuției și a hotărârii de astăzi, pentru ca raportul să fie refăcut de un alt judecător, care să nu fie supus acestei investigații a opiniei publice”, a afirmat Piperea.
Piperea acuză lipsa de transparență
Europarlamentarul AUR spune că o întâlnire oficială între doi reprezentanți ai statului trebuia anunțată public. El atrage atenția că întrevederea nu ar fi apărut nici în agenda lui Bolojan, nici în cea a președintei CCR. Piperea spune că experiența profesională și reputația Siminei Tănăsescu nu sunt suficiente pentru a înlătura suspiciunile. În opinia sa, transparența instituțională nu poate fi înlocuită printr-o simplă garanție personală.
„Raporturile instituționale sunt publice, sunt transparente. Dacă ar fi fost vorba despre un simplu raport instituțional, această întâlnire nu ar fi avut loc în secret. Ar fi fost transparentă, s-ar fi văzut pe agenda premierului și pe agenda președintei Curții Constituționale. Nu a apărut pe niciuna dintre cele două agende”, a declarat Piperea.
Acesta a continuat criticile și a spus că explicațiile oferite până acum nu rezolvă problema. Piperea a recunoscut că Simina Tănăsescu are o reputație profesională solidă, dar consideră că aceasta nu reprezintă o garanție prevăzută de Constituție. El susține că instituțiile trebuie să ofere explicații clare, nu să le ceară oamenilor să aibă încredere într-o persoană. Europarlamentarul consideră că întrebările privind întâlnirea rămân fără un răspuns complet.
„Doamna Tănăsescu face un lucru care este în neregulă. Spune că singura garanție pe care o avem că nu s-a întâmplat ceva în neregulă acolo este persoana domniei sale și backgroundul său profesional. Persoana domniei sale este respectabilă, iar backgroundul profesional este mai mult decât respectabil, dar aceasta nu reprezintă o garanție constituțională. Deloc”, a adăugat Gheorghe Piperea.
Declarațiile celor implicați au ridicat alte întrebări
Piperea afirmă că explicațiile date de Ilie Bolojan, Simina Tănăsescu și Mircea Abrudean nu se potrivesc între ele. Potrivit acestuia, Bolojan a confirmat întâlnirea, iar președinta CCR a recunoscut că a avut o discuție, dar a negat că au fost abordate legi. În schimb, Mircea Abrudean ar fi spus că întâlnirea nu a avut loc în biroul său. Europarlamentarul AUR consideră că aceste variante diferite alimentează și mai mult suspiciunile.
„Cei doi s-au întâlnit ziua, nu noaptea, ca hoții. S-au întâlnit ziua, ca oficiali ai statului român, în biroul celui de-al doilea om în stat, din punct de vedere ierarhic. Domnul Abrudean ne-a spus că nu a fost nicio întâlnire și că nu a permis nimănui să intre în biroul domniei sale. Doamna Tănăscu spune că au discutat, dar nu despre legi. Domnul Bolojan spune că s-au întâlnit”, a declarat Piperea.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026