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Politica· 1 min citire

Țara în criză, Bolojan își face campanie în vestul țării

Ilie Bolojan/ Captură bideo

Ilie Bolojan/ Captură bideo

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS

În ziua în care ar trebui să ofere explicații în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu șefa CCR, Ilie Bolojan preferă să facă un tur de imagine în vestul țării. De la inaugurarea de creșe, premierul demis trece astăzi la inaugurarea unui cămin studențesc - la Timișoara.

Chiar în ziua în care trebuia să dea explicații în scandalul privind întâlnirea cu șefa CCR, Simina Tănăsescu, în biroul lui Mircea Abrudean, premierul Ilie Bolojan alege să meargă în teritoriu și să își continue agenda publică în loc să răspundă acuzațiilor grave care i se aduc și să lămurească una dintre cele mai importante teme politice ale momentului.

Premierul are programate vizite în Bihor și în Timiș, cu inaugurări, întâlniri și apariții publice. Pentru un șef de guvern aflat în centrul unei asemenea controverse, întrebarea este inevitabilă: când răspunde Ilie Bolojan la acuzațiile care i se aduc?

Mai mult, deplasările în teritoriu și participarea la evenimente cu vizibilitate publică pot lăsa impresia că premierul preferă terenul sigur al inaugurărilor și întâlnirilor oficiale în locul unei confruntări directe cu întrebările incomode. Pare că premierul desemnat Ilie Bolojan se află într-o continuă campanie electorală.

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