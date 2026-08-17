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Politica· 1 min citire
Țara în criză, Bolojan își face campanie în vestul țării
Ilie Bolojan/ Captură bideo
Publicat17 aug. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS
În ziua în care ar trebui să ofere explicații în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu șefa CCR, Ilie Bolojan preferă să facă un tur de imagine în vestul țării. De la inaugurarea de creșe, premierul demis trece astăzi la inaugurarea unui cămin studențesc - la Timișoara.
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