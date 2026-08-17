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Politica· 2 min citire
Grindeanu, despre cazul Dominic Fritz: „Sunt în jur de 50 de primari în această situație; legea trebuie să fie egală pentru toți”
Foto/Profimedia
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că legea trebuie aplicată unitar în urma deciziei CCR care validează încetarea mandatelor pentru aleșii aflați în incompatibilitate sau conflict de interese. În timp ce modificarea legislativă îi atrage pierderea fotoliului de primar lui Dominic Fritz, președintele social-democrat subliniază că reglementarea nu este una cu dedicație, viziunea sa fiind că măsura vizează în mod egal aproximativ 50 de edili aflați în situații identice
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