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Politica· 2 min citire

Grindeanu, despre cazul Dominic Fritz: „Sunt în jur de 50 de primari în această situație; legea trebuie să fie egală pentru toți”

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:24

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că legea trebuie aplicată unitar în urma deciziei CCR care validează încetarea mandatelor pentru aleșii aflați în incompatibilitate sau conflict de interese. În timp ce modificarea legislativă îi atrage pierderea fotoliului de primar lui Dominic Fritz, președintele social-democrat subliniază că reglementarea nu este una cu dedicație, viziunea sa fiind că măsura vizează în mod egal aproximativ 50 de edili aflați în situații identice

Curtea Constituțională a României a emis o serie de decizii majore cu impact direct asupra mediului politic și administrativ, zguduind conducerea USR. Printre măsurile validate de judecătorii constituționali se numără cea privind încetarea de drept a mandatului de primar la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aleșii care au decizii definitive de incompatibilitate. Această reglementare îl afectează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care înregistrează o hotărâre definitivă de incompatibilitate emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție după un raport ANI.

Afectat direct de decizie, liderul USR a reacționat dur, acuzând o manevră politică orchestrată împotriva sa de rețelele de interese locale. Situația edilii-șef din Timișoara depinde în prezent de demersurile președintelui Nicușor Dan, care a contestat actul normativ la CCR, criticând inclusiv lipsa unor criterii clare și obiective de definire a relațiilor de concubinaj în contextul obligațiilor de declarare a averii.

Pe de altă parte, instanța constituțională a respins ca neconstituțională sintagma care impunea funcționarilor și demnitarilor să declare averea persoanelor cu care au „relații asemănătoare celor dintre soți”, amendament inițiat de AUR. Totodată, CCR a eliminat cerința de publicare a declarațiilor de interese financiare pentru soți și demnitari, invocând motive de neconstituționalitate.

În replică la acuzațiile privind un amendament cu dedicație, președintele social-democrat Sorin Grindeanu a subliniat că datele Agenției Naționale de Integritate arată existența a aproximativ 50 de persoane aflate în situații juridice similare, respingând ideea unei măsuri aplicate exclusiv liderului USR. Liderul PSD a anunțat că va convoca o sesiune de urgență a Parlamentului imediat după publicarea motivării CCR, pentru a rearmoniza legislația de integritate și pentru a evita riscul pierderii unei finanțări europene de 770 de milioane de euro.

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