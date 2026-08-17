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Politica· 1 min citire
Ședință de urgență la Senat, se cere comisie de anchetă după întâlnirea Bolojan–Tănăsescu
Plenul Senatului
Publicat17 aug. 2026, 13:20
SursăRealitatea Plus
Biroul Permanent al Senatului se reunește la această oră pentru a discuta înființarea unei comisii de anchetă după întâlnirea controversată dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Într-o acțiune fără precedent, președinții instanțelor din întreaga țară, CSM și Înalta Curte cer explicații și lămuriri privind această întâlnire.
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