AUR: Integritatea nu trebuie să aibă culoare politică!

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:35

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis că decizia de astăzi a Curții Constituționale asupra Legii integrității lasă în urmă o întrebare simplă: de ce transparența este prezentată drept o valoare fundamentală doar până în momentul în care începe să îi privească și pe cei aflați în apropierea puterii?

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