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Cum era premiat și elogiat Viorel Pașca, „Bunul Samaritean”, de oamenii lui Ilie Bolojan din Oradea - FOTO

Viorel Pasca si Arina Mos (A.M./FB - 2020, via Oradea.ro)

Viorel Pasca si Arina Mos (A.M./FB - 2020, via Oradea.ro)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 17:23
Actualizat2 iul. 2026, 17:25

Ies la iveală noi dovezi că Viorel Pașca, cel care de-a lungul anilor a fost cunoscut drept „Bunul Samaritean din Bihor”, s-a bucurat de aprecierea Primăriei Oradea în perioada administrației Ilie Bolojan. Mai mult, Arina Moș, o apropiată a actualului premier demis și fostă șefă a Direcției de Asistență Socială Oradea, l-a elogiat public pe Pașca, reținut în prezent de DIICOT în dosarul așa-numitelor „azile ale groazei”.

În 2020, la o gală dedicată voluntarilor și persoanelor implicate în activități sociale, organizată de Direcția de Asistență Socială, Viorel Pașca, reprezentant al Asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă”, a fost premiat și prezentat drept „îngerul celor oropsiți”, potrivit materialelor din presa locală.

«Bunul samaritean din Bihor», așa cum este cunoscut în comunitatea noastră, dar și în țară, dl Viorel Pașca, care este «îngerul celor oropsiți», acordând sprijinul lui necondiționat celor în nevoie”, se arăta într-un comunicat citat la vremea respectivă de Oradea.ro.

Publicația a prezentat și fotografii de la eveniment, în care Pașca apare alături de Arina Moș, o apropiată a lui Ilie Bolojan. În 2020, aceasta era directoarea Direcției de Asistență Socială Oradea, iar Ilie Bolojan devenise recent președinte al CJ Bihor, după ce timp de 12 ani fusese primarul municipiului.

Un om deosebit. Mulțumim, domnule Pașca, pentru tot ceea ce faceți pentru oamenii necăjiți din Bihor și din țară”, a scris Arina Moș pe rețelele de socializare, alături de o fotografie realizată împreună cu Viorel Pașca.

După izbucnirea scandalului legat de așa-numitele „azile ale groazei”, Ilie Bolojan a încercat în permanență să se distanțeze de legătura sa cu Pașca, afirmând că nu știe mai mult decât presa despre acest caz.

Ilie Bolojan neagă orice implicare în scandalul „azilului groazei” din Bihor

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