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Politica· 2 min citire
Cum era premiat și elogiat Viorel Pașca, „Bunul Samaritean”, de oamenii lui Ilie Bolojan din Oradea - FOTO
Viorel Pasca si Arina Mos (A.M./FB - 2020, via Oradea.ro)
Publicat2 iul. 2026, 17:23
Actualizat2 iul. 2026, 17:25
Ies la iveală noi dovezi că Viorel Pașca, cel care de-a lungul anilor a fost cunoscut drept „Bunul Samaritean din Bihor”, s-a bucurat de aprecierea Primăriei Oradea în perioada administrației Ilie Bolojan. Mai mult, Arina Moș, o apropiată a actualului premier demis și fostă șefă a Direcției de Asistență Socială Oradea, l-a elogiat public pe Pașca, reținut în prezent de DIICOT în dosarul așa-numitelor „azile ale groazei”.
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