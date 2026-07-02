Cum era premiat și elogiat Viorel Pașca, „Bunul Samaritean”, de oamenii lui Ilie Bolojan din Oradea - FOTO

Publicat 2 iul. 2026, 17:23 Actualizat 2 iul. 2026, 17:25

Ies la iveală noi dovezi că Viorel Pașca, cel care de-a lungul anilor a fost cunoscut drept „Bunul Samaritean din Bihor”, s-a bucurat de aprecierea Primăriei Oradea în perioada administrației Ilie Bolojan. Mai mult, Arina Moș, o apropiată a actualului premier demis și fostă șefă a Direcției de Asistență Socială Oradea, l-a elogiat public pe Pașca, reținut în prezent de DIICOT în dosarul așa-numitelor „azile ale groazei”.

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