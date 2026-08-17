Grindeanu cere explicații publice după întâlnirea secretă dintre judecătoarea CCR Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere socoteală premierului demis Ilie Bolojan după o întrevedere privată cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Social-democratul avertizează că astfel de discuții compromit grav credibilitatea CCR și solicită explicații urgente privind miza reală a întâlnirii.
Tensiunile politice se intensifică în jurul Curții Constituționale a României, după ce informațiile privind o întrevedere neoficială între șefa instituției, Simina Tănăsescu, și prim-ministrul demis Ilie Bolojan au devenit publice. Discuția, desfășurată în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, stârnește controverse majore privind imparțialitatea deciziilor constituționale.
Presat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat speculațiile directe privind temele abordate, însă a insistat că lipsa unor explicații oficiale afectează grav imaginea celor mai înalte instituții din stat.
Suspicuni de ingerință în actul de justiție constituțională
Liderul social-democrat subliniază că simplul fapt că întâlnirea nu mai este negată de niciuna dintre părțile implicate ridică semne de întrebare legitime pentru opinia publică. Grindeanu a tras un paralelism dur cu standardele duble aplicate în politică, întrebându-se cum ar fi fost judecat un demers similar efectuat de un membru PSD în trecut.
Paralela istorică: Politicianul a sugerat că un dialog similar între un lider PSD și un fost președinte al Curții, precum Valer Dorneanu, înaintea unui vot pe o lege mizați de partid, ar fi fost catalogat drept un scandal uriaș de ingerință politică.
Datoria clarificării: În viziunea PSD, sarcina de a explica caracterul și scopul acestei întrevederi revine exclusiv celor două personalități implicate.
Protejarea reputației instanței supreme
Dincolo de miza politică imediată, Sorin Grindeanu avertizează că enigma din spatele ușilor închise erodează încrederea populației în obiectivitatea CCR. Acesta a făcut un apel la calm, solicitând ca detaliile întrevederii să fie oferite public fără patimă sau tensiune, din pură responsabilitate instituțională.
Declarațiile vin într-un moment critic, în care Curtea Constituțională are pe masă dosare cu miză uriașă pentru stabilitatea legislativă și economică a țării, iar transparența devine singurul mecanism de protejare a legitimității sale.