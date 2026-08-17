Grindeanu cere explicații publice după întâlnirea secretă dintre judecătoarea CCR Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 16:56

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere socoteală premierului demis Ilie Bolojan după o întrevedere privată cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Social-democratul avertizează că astfel de discuții compromit grav credibilitatea CCR și solicită explicații urgente privind miza reală a întâlnirii.

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