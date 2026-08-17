Lenuța, protejata lui Virgil Popescu, afacerista cu 4 angajați care „draghează” Dunărea, fix la Bala

Lenuța Ionica Osiac, o femeie cu domiciliul în satul Vrancea, comuna Burila Mare, județul Mehedinți, unde Virgil Popescu, fostul ministru al Energie se întâmplă să aibă o casă, este cea care s-a ocupat de dragarea brațului Bala. Firma ei primește contracte pe bandă rulantă, pentru lucrări critice și se siguranță națională în domeniul infrastructurii, deși are 4 angajați.
Afacerea de la Brațul Bala: Contracte de milioane de lei pentru dragarea Dunării folosite de o firmă cu patru angajați
Contractele publice alocate pentru întreținerea și dragarea Brațului Bala revin în centrul atenției publice în urma unor dezvăluiri privind gestionarea fondurilor alocate lucrărilor de pe Dunăre. O anchetă publicată de Lumea Politică scoate la iveală modul în care o firmă cu o structură restrânsă a reușit să își adjudece, pe parcursul a șapte ani, contracte cu valori de milioane de lei direct din bugetul de stat.
Societatea vizată, Rapide Transport Logistic, își are sediul într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin și figurează cu doar patru angajați declarați. Cu toate acestea, compania a derulat constant operațiuni de dragare pe sectorul fluvial, inclusiv pe Brațul Bala, o zonă crucială din punct de vedere de mediu și de navigație.
Coincidențele din Mehedinți și legăturile cu fostul ministru Virgil Popescu
Anchetatorii de la Lumea Politică au analizat structura de conducere a firmei și au identificat o serie de coincidențe teritoriale între administratorul companiei și fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu. La cârma societății comerciale se află Lenuța Ionica Osiac, o femeie cu domiciliul în satul Vrancea, comuna Burila Mare, județul Mehedinți.
Jurnaliștii arată că în aceeași mică localitate mehedințeană, fostul demnitar deține o casă de vacanță și mai multe terenuri, iar o firmă legată în trecut de numele acestuia ar fi funcționat la aceeași adresă rurală. Paralela ridică semne de întrebare cu privire la modul în care contractele de achiziție publică au fost atribuite pe parcursul celor șapte ani de activitate neîntreruptă pe fluviu.
Tăcere la nivel oficial după dezvăluirile făcute
Informațiile prezentate au stârnit reacții în spațiul public, însă reprezentanții companiei și persoanele vizate de anchetă nu au oferit până în prezent nicio explicație oficială.
Deși postul de televiziune Realitatea PLUS a transmis solicitări scrise pentru puncte de vedere atât firmei Rapide Transport Logistic, cât și reprezentanților fostului ministru, până la difuzarea informațiilor nu a fost primit niciun răspuns de la cei implicați.