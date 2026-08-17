Lenuța, protejata lui Virgil Popescu, afacerista cu 4 angajați care „draghează” Dunărea, fix la Bala

Publicat 17 aug. 2026, 18:04 Actualizat 17 aug. 2026, 18:05 Sursă Realitatea PLUS

Lenuța Ionica Osiac, o femeie cu domiciliul în satul Vrancea, comuna Burila Mare, județul Mehedinți, unde Virgil Popescu, fostul ministru al Energie se întâmplă să aibă o casă, este cea care s-a ocupat de dragarea brațului Bala. Firma ei primește contracte pe bandă rulantă, pentru lucrări critice și se siguranță națională în domeniul infrastructurii, deși are 4 angajați.

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