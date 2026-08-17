Scandal după întâlnirea de taină dintre Bolojan și șefa CCR. Fritz și-ar putea pierde mandatul

Lovitură uriașă pentru tandemul Bolojan-Fritz, Curtea Constituțională a decis că șeful USR va pierde mandatul de primar al Timișoarei dacă legea ANI va fi promulgată de Nicușor Dan. Verdictul judecătorilor CCR vine după ce Ilie Bolojan a avut o întâlnire de taină în biroul președintelui Senatului cu șefa Curții Simina Tănăsescu. Întâlnirea secretă a stârnit un scandal uriaș în magistratură și chiar instanța Supremă a cerut clarificări.
Bolojan, despre întâlnire: „Se face din țânțar-armăsar!”
Dominic Fritz ar putea rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei, după ce CCR a decis că amendamentul din legea integrității este constituțional. Asta înseamna ca imediat după promulgare, edilul va pleca din funcție. Decizia a fost luată după o ședință care a durat aproape patru ore, Curtea Constituțională a decis că amendamentul din legea integrității este constituțional.
Șeful USR a reacționat imediat după decizia Curții. Într-o postare pe Facebook (ILS cu postarea si dam zoom pe ce citam) Dominic Fritz pasează decizia către președintele Nicușor Dan - „Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. În plus, Fritz a lansat un val de atacuri la adresa PSD.”
„Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației.”
Decizia judecătorilor CCR a fost luată după un scandal uriaș, după ce Ilie Bolojan s-a văzut cu șefa Curții Simina Tănăsescu. Explicațiile după aceste dezvăluiri incendiare au întârziat să apară. Ba mai mult, premierul demis spune că subiectul nu reprezintă o miză publică și încearcă să minimizeze urmările întâlnirii.
Liderul PSD a cerut de urgență clarificări din partea lui Ilie Bolojan și Curții Constituționale.
Întâlnirea de taină pe care Bolojan a avut-o cu șefa CCR a fost criticată dur de Consiliul Superior al Magistraturii, de Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de șefii instanțelor din țară.
„Situația prezintă o gravitate instituțională aparte, în condițiile în care Curtea Constituțională este chemată să soluționeze, printre altele, un conflict juridic de natură constituțională declanșat chiar de către domnul Ilie Bolojan, iar președinta Curții participă la soluționarea cauzei în calitate de judecător. ”, au mai arătat reprezentanții Înaltei Curți.
Simina Tănăsescu: „Legea este răsucită pentru abuzuri!”
Simina Tănăsescu a mai fost implicată într-o controversă în 2018, când era consilier al fostului președinte Klaus Iohannis. Atunci s-a întâlnit cu Petre Lăzăroiu, și a fost acuzată că ar fi pus presiune pe acesta să își dea demisia din funcția de judecător CCR. În replică, Lăzăroiu a spus că întrevederea a fost solicitată de Tănăsescu pentru a-l informa despre existența unei solicitări către președintele Klaus Iohannis de a-l revoca de la CCR, și a precizat că nu s-a simțit presat.
Cererea pentru demiterea lui Lăzăroiu a fost depusă la Cotroceni de Valer Dorneanu, fostul șef al Curții Constituționale, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora CCR funcționa de două luni încălcând legea. Mai exact, Petre Lăzăroiu se afla la momentul respectiv în funcție de 10 ani, deși mandatele magistraților constituționali sunt de 9 ani
„Este o lume unde regulile se schimbă doar pentru a servi intereselor celor aflați efemer într-o poziție de putere.
Într-o lume în care dreptul puterii este norma, legea este o unealtă răsucită, îndoită și interpretată fie pentru a justifica abuzul și a consfinți inegalitatea, fie pentru a înăbuși vocea celor slabi. Istoria ne arată că rezultatul este întotdeauna același: corupția, frica și, în final, colapsul instituțiilor democratice. Tema sub care conducerea Facultății de Drept a ales să reunească intervențiile prezentate cu prilejul deschiderii festive a anului universitar 2025 - 2026 - Dreptul Puterii și Puterea Dreptului - nu este întâmplătoare.
Pentru mine, ea surprinde una dintre tensiunile fundamentale ale oricărei democrații: relația complexă dintre putere și drept, dintre autoritate și lege, dintre ceea ce se poate face și ceea ce se cuvine să se facă. Este dictatul care spune că adevărul și justiția aparțin celui care deține forța, armata, banii sau influența. Este o lume unde regulile se schimbă doar pentru a servi intereselor celor aflați efemer într-o poziție de putere. (...) Într-o lume în care dreptul puterii este norma, legea este o unealtă răsucită, îndoită și interpretată fie pentru a justifica abuzul și a consfinți inegalitatea, fie pentru a înăbuși vocea celor slabi. Istoria ne arată că rezultatul este întotdeauna același: corupția, frica și, în final, colapsul instituțiilor democratice.”, zicea Simina Tănăsescu.