Scandal după întâlnirea de taină dintre Bolojan și șefa CCR. Fritz și-ar putea pierde mandatul

Publicat 17 aug. 2026, 21:38 Sursă Realitatea PLUS

Lovitură uriașă pentru tandemul Bolojan-Fritz, Curtea Constituțională a decis că șeful USR va pierde mandatul de primar al Timișoarei dacă legea ANI va fi promulgată de Nicușor Dan. Verdictul judecătorilor CCR vine după ce Ilie Bolojan a avut o întâlnire de taină în biroul președintelui Senatului cu șefa Curții Simina Tănăsescu. Întâlnirea secretă a stârnit un scandal uriaș în magistratură și chiar instanța Supremă a cerut clarificări.

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