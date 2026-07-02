PSD sesizează Parlamentul European din cauza „atacurilor PNL la adresa justiției”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 20:32

Partidul Social Democrat anunță că va sesiza Comisia LIBE a Parlamentului European, acuzând „atacuri PNL” la adresa sistemului judiciar. Anunțul vine după ce Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție pe amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.

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