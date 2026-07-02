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Politica· 1 min citire

George Simion, mesaj de unitate pentru suveraniști VIDEO

George Simion

George Simion

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 11:12
Actualizat2 iul. 2026, 11:30
SursăRealitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, le-a transmis joi susținătorilor săi un mesaj de unitate într-un videoclip publicat pe TikTok.

"În toată tevatura și nebunia din ultimii doi ani, unii tot spun că sunt tabere pro, contra. În mișcarea noastră patriotică identitară nu există tabere. Suntem unii singuri, ca poate degetele de la o mână. Și există o singură cale, o singură idee, o singură soluție. Încercați să mențineți această unitate, așa cum v-am îndemnat de fiecare dată. Nu alergați după fente", a transmis George Simion într-un mesaj video postat pe TikTok.

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