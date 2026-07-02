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Politica· 1 min citire
George Simion, mesaj de unitate pentru suveraniști VIDEO
George Simion
Publicat2 iul. 2026, 11:12
Actualizat2 iul. 2026, 11:30
SursăRealitatea PLUS
Liderul AUR, George Simion, le-a transmis joi susținătorilor săi un mesaj de unitate într-un videoclip publicat pe TikTok.
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