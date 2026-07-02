Scandalul azilelor groazei: Fiul lui Viorel Pașa, viceprimar PNL în fieful lui Bolojan - EXCLUSIV

Publicat 2 iul. 2026, 11:32 Sursă Realitatea PLUS

Unul dintre fiii lui Viorel Pașca, reținut în dosarul care vizează presupuse abuzuri și exploatarea beneficiarilor din centre pentru vârstnici și persoane vulnerabile, ocupă funcția de viceprimar PNL în comuna Holod, județul Bihor, fief politic al premierului Ilie Bolojan, potrivit Realitatea PLUS.

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