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Politica· 1 min citire

Bolojan, un nou atac la adresa PSD: A depus o moțiune iresponsabilă în Parlament

Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan (Inquam)

Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan (Inquam)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 20:11

Ilie Bolojan lansează un atac devastator la adresa social‑democraților, după ce Sorin Grindeanu l‑a invitat pe premierul demis să semneze un acord pentru un guvern minoritar condus de PSD. Liderul PNL susține că acum PSD face doar zgomot public și nu dorește scoaterea țării din criză.

Invitat la un podcast, Bolojan a invocat o presiunea publică la adresa sa și a dezmințiti din nou acuzațiile că el ar fi principalul factor al prelungirii impasului de guvernare.

Noi ne dorim să găsim o formulă. Gândiți‑vă că, la câte declarații au fost făcute, la câte declarații nu au fost respectate, la ce zgomot politic avem, la care asistă cetățenii noștri… având această responsabilitate de premier al României, trebuie să fac ceea ce este necesar pentru a scoate România din situația dificilă, a afirmat Bolojan.

Mai mult, liderul PNL a lansat din nou acuzații la adresa strategiei PSD.

„Atunci când faci o moțiune iresponsabilă de tip PSD, pe niște strategii care au la bază trădarea și urmărirea de profituri, uitați‑vă unde am ajuns. Trebuie să evităm astfel de situații.”

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