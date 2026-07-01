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Politica· 1 min citire
Bolojan, un nou atac la adresa PSD: A depus o moțiune iresponsabilă în Parlament
Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan (Inquam)
Ilie Bolojan lansează un atac devastator la adresa social‑democraților, după ce Sorin Grindeanu l‑a invitat pe premierul demis să semneze un acord pentru un guvern minoritar condus de PSD. Liderul PNL susține că acum PSD face doar zgomot public și nu dorește scoaterea țării din criză.
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