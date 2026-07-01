Bolojan, un nou atac la adresa PSD: A depus o moțiune iresponsabilă în Parlament

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 20:11

Ilie Bolojan lansează un atac devastator la adresa social‑democraților, după ce Sorin Grindeanu l‑a invitat pe premierul demis să semneze un acord pentru un guvern minoritar condus de PSD. Liderul PNL susține că acum PSD face doar zgomot public și nu dorește scoaterea țării din criză.

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