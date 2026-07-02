Ilie Bolojan, un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. ”Desemnarea lui Veștea încalcă spiritul democrației”

Publicat 2 iul. 2026, 10:01 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a lansat un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, subliniind că apelul la responsabilitatea partidelor ar fi trebuit să fie făcut înaintea moțiunii de cenzură. Premierul demis a adăugat că desemnarea lui Adrian Veștea la funcția de premier încălcat spiritul democrației parlamentare.

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