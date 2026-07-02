Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. ”Desemnarea lui Veștea încalcă spiritul democrației”

Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan

Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 10:01
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan a lansat un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, subliniind că apelul la responsabilitatea partidelor ar fi trebuit să fie făcut înaintea moțiunii de cenzură. Premierul demis a adăugat că desemnarea lui Adrian Veștea la funcția de premier încălcat spiritul democrației parlamentare.

”Ar fi fost de bun augur să facă apelul la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură”

”Ceea ce am mai spus și spun fără echivoc: sunt două lucruri care nu pot fi negate. Am spus că ar fi fost de bun augur, așa cum președintele României a făcut după moțiunea de cenzură apel la responsabilitatea partidelor, și vedem unde am ajuns după asta, ar fi fost de bun augur să facă apelul la responsabilitate înainte de a ajunge la moțiunea de cenzură, pentru că vedeți în ce situație am ajuns, în care există un risc”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul unui podcast.

Premierul demis a subliniat că ”dacă nu facem ceea ce trebuie, pe de o parte să ratezi niște sume importante, pe de altă parte, că ne place, că nu ne place, un guvern interimar nu are forța de a face ceea ce trebuie, pentru că are competențele limitate și nu are predictibilitatea de a genera politici de care România are nevoie”.

”Desemnarea lui Veștea încalcă spiritul democrației”

Totodată, Ilie Bolojan nu a ratat ocazia de a-l ataca din nou pe președintele Nicușor Dan pentru că l-a desemnat pe Adrian Veștea premier.

”A doua problemă este modul în care s-a procedat atunci când a fost desemnat premier domnul Veștea. Aici, din nou, sunt două aspecte. Unul este în mod evident o formulă de desemnare care încalcă spiritul democrației parlamentare să desemnezi un om din interiorul unui partid chiar și prin vicepreședinte, fără să consulți partidul respectiv”, a mai spus acesta.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojanatacnicusor dan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe