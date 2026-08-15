Dan Dungaciu: "Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria cu proteste, ci cu o desemnare"

Publicat 15 aug. 2026, 21:41 Actualizat 15 aug. 2026, 21:51 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a spus, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Ilie Bolojan nu va pleca de la Palatul Victoria cu proteste, ci doar dacă Nicușor Dan îi va da mandat lui Sorin Grindeanu pentru formarea Guvernului. Asta, pentru că PSD este partidul care a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare din 2024. Totodată, Dungaciu a spus că AUR vrea alegeri anticipate și estimează că partidul poate obține peste 40%.

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