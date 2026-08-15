Dan Dungaciu: "Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria cu proteste, ci cu o desemnare"

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a spus, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Ilie Bolojan nu va pleca de la Palatul Victoria cu proteste, ci doar dacă Nicușor Dan îi va da mandat lui Sorin Grindeanu pentru formarea Guvernului. Asta, pentru că PSD este partidul care a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare din 2024. Totodată, Dungaciu a spus că AUR vrea alegeri anticipate și estimează că partidul poate obține peste 40%.
„Iar domnul Bolojan se află într-o situație în care, evident, folosește toate pârghiile de putere de a rămâne cât mai mult la putere, pentru că puterea, după o veche butadă, <<Puterea nu se dă, puterea se ia>>. Problema nu este însă aici doar premierul Bolojan. Problema este aici că nimeni dintre cei care ar putea să-l schimbe pe domnul Bolojan de la putere nu fac asta.
Pentru că e și o naivitate să crezi că dacă te plimbi prin jurul Patului Victoriei și începi să miauni „să ieși afară, domnule Bolojan", o să iasă afară domnul Bolojan. Evident că nu o să plece de la putere, n-ar avea niciun motiv să plece de la putere.
El poate să plece de la putere printr-un gest foarte simplu: domnul Nicușor Dan să dea mandat șefului celui mai mare partid, acesta să se ducă în Parlament și, în al doilea moment, domnul Bolojan ar pleca de la putere. Cum? Dacă primește suficient de multe voturi, votul de învestitură se petrece, devine premier. Dacă nu, mergem la anticipate. Așa se scoate un premier din funcție.
Deci, ce s-ar fi întâmplat grav dacă, să zicem, AUR ar fi câștigat alegerile? 44%, unii spun 4... nu știu. AUR nu poate să susțină... Întrebarea poate fi pusă și altfel: dacă domnul Nicușor Dan ar da mandatul AUR-ului, ar fi dispusă să susțină un guvern AUR? Eu nu înțeleg de ce tot AUR-ul trebuie să fie, cum să spun, femeia de serviciu a politicii românești în care să vină să susțină. Ce să susțină AUR? AUR nu negociază. Au zis că noi nu suntem pro-occidentali. Deci nu se poate face guvern cu AUR că n-ar fi pro-occidental.
Din moment ce spun că nu se poate face guvern cu AUR că n-am fi pro-occidentali, noi nu mergem cu mâna întinsă să le cerșim, cum se spune, nici mandatele, nici negocierea. Înțelegem că nu vor să negocieze cu noi, foarte bine. Atunci să-și asume destinul politic, pentru că ei au dus România în situația în care a fost. În momentul ăsta nu e responsabilitatea noastră.
Dacă suntem chemați la negocieri sau am fi fost chemați la negocieri și nu s-ar fi exprimat așa cum se exprimă prin cordonul ăsta sanitar stupid care va duce România în gard - că asta se va întâmpla -, sigur că putem funcționa ca un partid normal într-o țară așa-zis normală. Dar cordonul sanitar nu l-am impus noi, cordonul sanitar l-au impus ei”, a declarat Dan Dungaciu.
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