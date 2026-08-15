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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, la Mănăstirea Dejani, de Sfânta Maria: mesajul transmis de președinte
Nicușor Dan
Publicat15 aug. 2026, 16:48
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a fost prezent astăzi la o mănăstire din județul Brașov, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Șeful statului ar fi mers cu familia, însoțit de agenții SPP la slujba de astăzi pentru Adormirea Maicii Domnului.
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