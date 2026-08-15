Nicușor Dan, la Mănăstirea Dejani, de Sfânta Maria: mesajul transmis de președinte

Publicat 15 aug. 2026, 16:48 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a fost prezent astăzi la o mănăstire din județul Brașov, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Șeful statului ar fi mers cu familia, însoțit de agenții SPP la slujba de astăzi pentru Adormirea Maicii Domnului.

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