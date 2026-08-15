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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, la Mănăstirea Dejani, de Sfânta Maria: mesajul transmis de președinte

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 16:48
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a fost prezent astăzi la o mănăstire din județul Brașov, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Șeful statului ar fi mers cu familia, însoțit de agenții SPP la slujba de astăzi pentru Adormirea Maicii Domnului.

Președintele Nicușor Dan a fost astăzi la Mănăstirea Dejani, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS. Șeful statului se află, astfel, în Brașov, în apropierea zonei Făgăraș. Această mănăstire este apropiată de zona natală a președintelui.

Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de la Constanța. Administrația Prezidențială a fost reprezentată de către consilierul Marius Lazurca.

Președintele a venit cu un mesaj în care spunea că în ultimii ani "Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începem una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană".

De asemenea, acesta spunea că este foarte important ca statul să intervină pentru a asigura securitatea la Portul Constanța, la Marea Neagră.

Anul trecut de Sfânta Maria, președintele a fost prezent la mănăstirea Sâmbăta de Sus din Brașov.

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