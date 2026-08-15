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Politica· 1 min citire

Pîslaru se victimizează, dar ține Legea pensiilor la sertar: "Am lucrat până la miezul nopții"

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 17:37
SursăRealitatea PLUS

În timp ce sindicatele acuză că legea salarizării este ținută din nou la sertar, ministrul interimar al Muncii se victimizează. Dragoș Pîslaru susține că seara trecută a trimis Comisiei Europene cererea de plată numărul cinci din PNRR, iar după a mers la Ministerul Muncii.

"După transmiterea cererii de plată de către colegii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, am mers la Ministerul Muncii, unde am rămas până după miezul nopții cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare.

Legea salarizării ar trebui adoptată până la finalul lunii august, iar ministerul condus de Pîslaru recunoaște că în ultima variantă 36% dintre angajați ar rămâne cu veniturile înghețate cinci ani", a declarat Pîslaru.

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