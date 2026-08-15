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Politica· 1 min citire
Pîslaru se victimizează, dar ține Legea pensiilor la sertar: "Am lucrat până la miezul nopții"
Dragoș Pîslaru
Publicat15 aug. 2026, 17:37
SursăRealitatea PLUS
În timp ce sindicatele acuză că legea salarizării este ținută din nou la sertar, ministrul interimar al Muncii se victimizează. Dragoș Pîslaru susține că seara trecută a trimis Comisiei Europene cererea de plată numărul cinci din PNRR, iar după a mers la Ministerul Muncii.
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