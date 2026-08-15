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Politica· 1 min citire

Radu Miruță, discuție despre drone la terasă, înainte de parada de Ziua Marinei

Radu Miruță/ Captură video

Radu Miruță/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 22:33
SursăRealitatea PLUS

Radu Miruță s-a întâlnit cu membrii USR Constanța la terasă, înainte de parada de Ziua Marinei. Se pare că ministrul interimar al Apărării discută situația dronelor care cad la noi în țară și alte proiecte importante la terasă, nu în locuri oficiale.

„Discuțiile au fost despre Șantierul Naval, trenul metropolitan, programul SAFE, drone și criza energetică”, a scris unul dintre membrii formațiunii în dreptul fotografiilor cu ministrul interimar al Apărării.

La întâlnirile oficiale, Radu Miruță apare în blugi și tricou și deși funcția pe care o are îi impune să poarte costum, la întâlnirea cu colegii din USR, ministrul interimae al Apărării a mers în pantaloni sport. Culmea e că Radu Miruță a ieșit la terasă chiar în timp ce militarii căutau dronele care s-au prăbușit în Tulcea și pe litoral.

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