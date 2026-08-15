Radu Miruță, discuție despre drone la terasă, înainte de parada de Ziua Marinei

Publicat 15 aug. 2026, 22:33 Sursă Realitatea PLUS

Radu Miruță s-a întâlnit cu membrii USR Constanța la terasă, înainte de parada de Ziua Marinei. Se pare că ministrul interimar al Apărării discută situația dronelor care cad la noi în țară și alte proiecte importante la terasă, nu în locuri oficiale.

Distribuie articolul