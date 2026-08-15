Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Radu Miruță, discuție despre drone la terasă, înainte de parada de Ziua Marinei
Radu Miruță/ Captură video
Publicat15 aug. 2026, 22:33
SursăRealitatea PLUS
Radu Miruță s-a întâlnit cu membrii USR Constanța la terasă, înainte de parada de Ziua Marinei. Se pare că ministrul interimar al Apărării discută situația dronelor care cad la noi în țară și alte proiecte importante la terasă, nu în locuri oficiale.
Citește și
- 21:41Dan Dungaciu: "Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria cu proteste, ci cu o desemnare"
- 18:36Val de reacții după întâlnire Tănăsescu-Bolojan înaintea deciziilor CCR. Ce spun Mircea Abrudean, Georgiana Teodorescu și Ingrid Mocanu
- 17:37Pîslaru se victimizează, dar ține Legea pensiilor la sertar: "Am lucrat până la miezul nopții"
- 16:48Nicușor Dan, la Mănăstirea Dejani, de Sfânta Maria: mesajul transmis de președinte
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News