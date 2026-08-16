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Politica· 1 min citire
George Simion, alături de oameni de Ziua Marinei VIDEO
George Simion, alături de oameni de Ziua Marinei. Foto/Realitatea
Publicat16 aug. 2026, 08:01
SursăRealitatea PLUS
Liderul AUR, George Simion, a participat la manifestările dedicate Zilei Marinei Române, fiind prezent în mijlocul oamenilor adunați la evenimentele festive. Acesta s-a plimbat printre cetățeni, a stat de vorbă cu participanții și s-a fotografiat alături de susținători și de cei veniti să urmărească paradele tradiționale.
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