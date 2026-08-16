Marius Tucă: „România este o țară în descompunere”. Jurnalistul cere demisiile celor care s-au întâlnit la Senat

Jurnalistul Marius Tucă a declarat, duminică seară, în cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea „Deschide lumea”, difuzată de Realitatea PLUS, că România este „o țară în descompunere”, criticând întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean. Tucă a susținut că întâlnirea reprezintă „o gravă încălcare a ideii de democrație” și a afirmat că toți cei care au participat ar trebui să demisioneze.
Marius Tucă a criticat dur, duminică seară, întâlnirea care a avut loc în biroul președintelui Senatului, susținând că faptul că aceasta s-a desfășurat într-un astfel de spațiu arată că participanților „nu le pasă” de reacțiile presei sau ale românilor.
„Îți dai seama că au vrut să se întâlnească oriunde și să nu afle nimeni vreodată de această întâlnire. Dar faptul că s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului (...) arată că nu le pasă de ce spunem, de ce spun jurnaliștii, de ce cred românii”, a afirmat jurnalistul, în intervenția telefonică la Realitatea PLUS.
Tucă a descris situația politică și instituțională din România drept una „în descompunere”, susținând că problemele afectează atât autoritățile, cât și zona politică și societatea.
„România, începând din șase decembrie, din punctul meu de vedere, este o țară în descompunere. O țară în descompunere, atât la nivelul autorităților, așa-zisele autorități ale statului, dar și din punct de vedere politic și din punct de vedere social”, a declarat Marius Tucă.
Jurnalistul a criticat, de asemenea, ceea ce consideră a fi lipsa de responsabilitate a celor implicați în întâlnirea de la Senat și a susținut că aceștia ar trebui să plece din funcțiile pe care le ocupă.
„Absolut da (ar trebui să își dea demisia - n.r.). Bineînțeles. Și Bolojan ar trebui să-și dea demisia și președintele Senatului ar trebui să-și dea demisia, numai plecând de la această întâlnire”, a spus Tucă.
În opinia sa, întâlnirea reprezintă mai mult decât o controversă politică, fiind, în primul rând, o problemă legată de funcționarea democratică a statului.
„Ar trebui să-și dea demisia toți cei care s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului, pentru că este o gravă încălcare a ideii de democrație, înainte de orice”, a mai spus jurnalistul.
Tucă a apreciat, totodată, reacția președinților curților de apel, despre care a spus că arată că autoritatea judecătorească reprezintă încă un reper pe care societatea se poate baza.
În aceeași intervenție, jurnalistul a criticat și modul în care autoritățile au gestionat situația de pe Dunăre, precum și comunicarea publică în cazul opririi unor reactoare de la Cernavodă, susținând că acestea sunt exemple ale modului în care funcționează în prezent administrația.