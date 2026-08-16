Marius Tucă: „România este o țară în descompunere”. Jurnalistul cere demisiile celor care s-au întâlnit la Senat

Publicat 16 aug. 2026, 17:13 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalistul Marius Tucă a declarat, duminică seară, în cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea „Deschide lumea”, difuzată de Realitatea PLUS, că România este „o țară în descompunere”, criticând întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean. Tucă a susținut că întâlnirea reprezintă „o gravă încălcare a ideii de democrație” și a afirmat că toți cei care au participat ar trebui să demisioneze.

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