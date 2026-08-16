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Politica· 2 min citire

Tudorel Toader, despre întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: "Într-un moment atât de sensibil, este neavenită”

Tudorel Toader, fost judecător CCR

Tudorel Toader, fost judecător CCR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 17:54

Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader a criticat, duminică, întâlnirea dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, afirmând că aceasta a fost „neavenită”, având în vedere contextul sensibil în care a avut loc. Declarația a fost făcută într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, a comentat, duminică, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, întâlnirea dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, de la Senat.

Întrebat dacă persoanele implicate ar trebui să demisioneze, Tudorel Toader a răspuns: „Demisia este un act de voință personală. N-aș putea să răspund dacă să-și dea sau nu demisia, dar pot să reafirm faptul că o astfel de întâlnire, într-un moment atât de sensibil, este neavenită”.

Tudorel Toader a explicat că, în opinia sa, astfel de întâlniri nu fac parte din uzanțele protocolare obișnuite dacă nu sunt anunțate și clarificate public.

„Nu intră în uzanțele protocolare obișnuite astfel de întâlniri, decât dacă sunt pe agendă publică, dinainte stabilită, cu obiective clare, comunicarea celor discutate”, a afirmat acesta.

Fostul judecător al Curții Constituționale a salutat solicitarea președinților Curților de apel, care au cerut clarificări privind întâlnirea.

„Am auzit că președinții curților de apel și bine au făcut, au cerut clarificări”, a spus Tudorel Toader.

În același timp, acesta s-a arătat sceptic în privința explicațiilor care ar putea fi oferite de cei implicați.

„Eu am convingerea faptului că, din păcate, nu vom primi explicații convingătoare. Explicații diferite, sigur, pot fi date, dar convingătoare nu cred că vom primi”, a mai spus fostul judecător CCR.

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