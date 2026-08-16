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Politica· 2 min citire
Tudorel Toader, despre întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: "Într-un moment atât de sensibil, este neavenită”
Tudorel Toader, fost judecător CCR
Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader a criticat, duminică, întâlnirea dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, afirmând că aceasta a fost „neavenită”, având în vedere contextul sensibil în care a avut loc. Declarația a fost făcută într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.
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