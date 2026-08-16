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Politica· 1 min citire
Iulian Iancu, dezvăluiri incendiare despre piața energiei: Nume grele din stat, acuzate că au sprijinit interesele companiilor străine
Publicat16 aug. 2026, 07:15
Actualizat16 aug. 2026, 07:16
SursăRealitatea PLUS
Expertul în Energie Iulian Iancu a făcut dezvăluiri explozive despre modul în care companiile străine ar fi profitat de pe urma consumatorilor români. Și asta chiar cu complicitatea celor mai înalți oficiali ai statului, printre care și fostul președinte Klaus Iohannis.
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