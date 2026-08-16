Iulian Iancu, dezvăluiri incendiare despre piața energiei: Nume grele din stat, acuzate că au sprijinit interesele companiilor străine

Publicat 16 aug. 2026, 07:15 Actualizat 16 aug. 2026, 07:16 Sursă Realitatea PLUS

Expertul în Energie Iulian Iancu a făcut dezvăluiri explozive despre modul în care companiile străine ar fi profitat de pe urma consumatorilor români. Și asta chiar cu complicitatea celor mai înalți oficiali ai statului, printre care și fostul președinte Klaus Iohannis.

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