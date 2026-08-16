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Politica· 1 min citire

Iulian Iancu, dezvăluiri incendiare despre piața energiei: Nume grele din stat, acuzate că au sprijinit interesele companiilor străine

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 07:15
Actualizat16 aug. 2026, 07:16
SursăRealitatea PLUS

Expertul în Energie Iulian Iancu a făcut dezvăluiri explozive despre modul în care companiile străine ar fi profitat de pe urma consumatorilor români. Și asta chiar cu complicitatea celor mai înalți oficiali ai statului, printre care și fostul președinte Klaus Iohannis.

ancu demontează ideea că investitorii străini care au privatizat rețelele de gaz și electricitate și-au folosit fondurile pentru extinderea rețelelor. În realitate, spune expertul, rețelele s-au modernizat an de an tot din banii cetățenilor, care au ajuns să plătească sume din ce în ce mai mari. În plus, Iulian Iancu a dezvăluit și modul în care prețurile în energie au explodat. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere de la Klaus Iohannis.

Până la această oră nu am primit un punct de vedere de la fostul șef al statului. 

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