Guvernul decide astăzi dacă sesizează CCR în scandalul cu Înalta Curte privind drepturile salariale

Publicat 2 iul. 2026, 10:46 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul urmează să discute astăzi dacă va sesiza Curtea Constituțională, în contextul unei excepții de neconstituționalitate, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a acționat în instanță Executivul pentru plata unor drepturi salariale.

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