Oamenii lui Ghiță, mufați la banii împrumutați pentru înarmare. Caracatița care a pus stăpânire pe miliardele pentru arme

Contracte de sute de milioane de euro, tehnologii de ultimă generație și promisiunea unei Românii mai bine pregătite în fața atacurilor informatice! Așa este prezentat proiectul OCCULT, unul dintre cele mai mari programe de inteligență artificială dezvoltate până acum sub coordonarea Serviciului Român de Informații în parteneriat cu Digi România. Valoarea contractului fără licitație este de aproape 196 de milioane de euro, bani proveniți prin programul european SAFE, sumă luată cu împrumut de țara noastră.
Potrivit Serviciului Român de Informații, platforma va permite evaluarea și testarea unor modele de inteligență artificială capabile să răspundă amenințărilor informatice tot mai sofisticate. Instituția spune că tehnologia va putea fi utilizată pentru protejarea infrastructurilor critice, a serviciilor publice digitale și a altor sisteme informatice esențiale pentru funcționarea statului.
Anchetă ȘOC! Cine sunt oamenii care au pus mâna pe banii SAFE
O investigație publicată de Context.ro socate la lumină încrengăturile companiilor care vor implementa proiectul. Documentele consultate de jurnaliști arată că, deși acordul a fost semnat cu Digi România, platforma OCCULT va fi dezvoltată de un consorțiu format din șapte companii. Pe listă se regăsesc Vodafone România, Connections Consult, Sysblue Cyber Solutions, Qflex Technologies, Blackforge și compania americană Scale AI.
Mai multe firme asociate în acest contract sunt legate de omul de afaceri sloven Darko Horvat, președintele Global AI. Potrivit investigației, Horvat a fost menționat anterior în anchete jurnalistice internaționale privind afaceri desfășurate după perioada marilor privatizări din fosta Iugoslavie și în raportări privind tranzacții financiare considerate suspecte de instituții bancare. O mare parte din bani ajung și la foștii șefi din zona fostului grup Asesoft și 2K Telecom, companie controlată în trecut de Alexandru Ghiță, fratele lui Sebastian Ghiță. Potrivit jurnaliștilor, personaje din anturajul 2K Telecom și cu alte companii din ecosistemul de afaceri asociat lui Sebastian Ghiță vor fi pe facturile pentru acest contract.
Una dintre firmele analizate este Blackforge. Compania a fost înființată în 2025 și activează în domeniul dezvoltării software și al soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Deși este o societate nouă, fără un istoric îndelungat, aceasta face parte din consorțiul care va participa la dezvoltarea unuia dintre cele mai importante proiecte IT coordonate de Serviciul Român de Informații.
Manevrele lui Ghiță. Cum a pus mâna pe banii din SAFE
Asociat în Blackshell a fost, până anul trecut, și Ionuț Cristian Culcescu, care este administrator și deține 51% din acțiunile Altitude Solution SRL. Firma este una dintre companiile selectate de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), fiind subcontractant al companiei Vodafone, într-un contract cadru de 743 de milioane de lei pentru migrarea unor aplicații în cloud-ul privat guvernamental al României. În 2025, Ionuț Cristian Culcescu i-a cedat acțiunile sale în firma Blackmoon Tech lui Ionuț-Narcis Ciurcanu. Anterior, Culcescu a fost partener în societate cu Mixt Energy, firma lui Mihai Bădulescu de la 2k Telecom, Tudor-Octavian Fulga și Mihai Alexandru Ionescu.
O altă companie din proiect este Sysblue Cyber Solutions. Societatea este cunoscută pentru furnizarea unor soluții informatice către instituții precum Ministerul Afacerilor Interne, DIICOT și DNA, în special în domeniul aplicațiilor pentru analiza informațiilor din surse deschise. În ultimii ani, Sysblue a participat și la alte proceduri de achiziții publice din domeniul digitalizării, inclusiv la licitații organizate pentru dezvoltarea cloudului guvernamental. Chiar dacă unele dintre aceste proceduri nu s-au finalizat prin atribuirea contractelor, prezența companiei în astfel de proiecte arată implicarea constantă în programe IT de interes strategic.
Pe lista firmelor implicate apare și Qflex Technologies, companie înființată în 2021. Societatea a fost fondată de un fost consultant al SIVECO România, iar în prezent este controlată de Dorin Pena, fost director al Cisco România și fost membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica.
Un alt nume important din consorțiu este Connections Consult, companie listată la Bursa de Valori București și implicată deja în unele dintre cele mai mari proiecte de digitalizare derulate de statul român. Societatea participă la dezvoltarea cloudului guvernamental, la proiecte pentru digitalizarea sistemului judiciar și la alte contracte importante din domeniul tehnologiei informației.
Aghiotanții lui Ghiță, prinși în contractul de milioane de euro
Investigația Context.ro arată însă că printre subcontractorii companiei apare și o firmă al cărei administrator este inculpat într-un dosar instrumentat de Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi, care vizează o presupusă fraudă cu fonduri europene. În același timp, Connections Consult a continuat să câștige contracte importante cu instituții ale statului, inclusiv cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției, în cadrul unor proiecte de digitalizare în valoare de zeci și sute de milioane de lei.
Din consorțiu face parte și Vodafone România, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de telecomunicații și tehnologie. Compania are, la rândul ei, un portofoliu consistent de contracte cu statul, de la dezvoltarea infrastructurii cloudului guvernamental până la proiecte de digitalizare a Justiției și implementarea unor sisteme informatice complexe.
Alături de aceste firme se regăsește și Scale AI, companie americană specializată în dezvoltarea și evaluarea modelelor de inteligență artificială. Potrivit informațiilor publice, aceasta colaborează cu unele dintre cele mai importante consorții din lume și cu agenții guvernamentale din Statele Unite, inclusiv în domeniul apărării și al securității.
În timpul documentării, jurnaliștii au identificat și un alt element care ridică semne de întrebare. Cu mai bine de un an înainte ca proiectul românesc să fie lansat, organizația americană MITRE, un centru de cercetare care colaborează cu instituții federale din Statele Unite în domeniul securității cibernetice, publicase o metodologie pentru evaluarea modelelor de inteligență artificială utilizate în operațiuni cibernetice.
În paralel cu proiectul OCCULT, Serviciul Român de Informații implementează deja un alt program de dezvoltare a capabilităților de securitate cibernetică. Este vorba despre Platforma APT-AV, un proiect cu o valoare de aproape 296 de milioane de lei, finanțat, la rândul său, din fonduri europene și dedicat dezvoltării unor tehnologii de detecție și analiză a amenințărilor informatice.