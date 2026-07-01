Oamenii lui Ghiță, mufați la banii împrumutați pentru înarmare. Caracatița care a pus stăpânire pe miliardele pentru arme

Publicat 1 iul. 2026, 23:46 Actualizat 1 iul. 2026, 23:49 Sursă Realitatea PLUS

Contracte de sute de milioane de euro, tehnologii de ultimă generație și promisiunea unei Românii mai bine pregătite în fața atacurilor informatice! Așa este prezentat proiectul OCCULT, unul dintre cele mai mari programe de inteligență artificială dezvoltate până acum sub coordonarea Serviciului Român de Informații în parteneriat cu Digi România. Valoarea contractului fără licitație este de aproape 196 de milioane de euro, bani proveniți prin programul european SAFE, sumă luată cu împrumut de țara noastră.

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