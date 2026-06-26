Cum încearcă Sebastian Ghiță să-și facă campanie pe rețelele sociale: "armata" de conturi false

Publicat 26 iun. 2026, 07:28 Sursă Realitatea PLUS

A fost dezvăluit planul prin care Sebastian Ghiță încearcă să-și facă campanie pe rețelele sociale. În doar două zile, 105 conturi false au lăsat 160 de comentarii la două postări făcute de milionarul fugar pe pagina sa de Facebook. Tiparul arată o acțiune coordonată, scrie publicația independentă Public Record.

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