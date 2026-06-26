Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Cum încearcă Sebastian Ghiță să-și facă campanie pe rețelele sociale: "armata" de conturi false

Sebastian Ghiță

Sebastian Ghiță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS

A fost dezvăluit planul prin care Sebastian Ghiță încearcă să-și facă campanie pe rețelele sociale. În doar două zile, 105 conturi false au lăsat 160 de comentarii la două postări făcute de milionarul fugar pe pagina sa de Facebook. Tiparul arată o acțiune coordonată, scrie publicația independentă Public Record.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sebastian ghitafacebookconturi falsePublic Record

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe