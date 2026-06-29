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Primarul din New York a sărit în piscină îmbrăcat la costum. Edilul a înotat alături de copii

Zohran Mamdani

Zohran Mamdani

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 11:28
SursăRealitatea PLUS

Primarul New York-ului a plonjat într-o piscină, îmbrăcat la costum. Zohran Mamdani a inaugurat deschiderea piscinelor pentru sezonul de vară și a sărbătorit aniversarea a 90 de ani de la construirea primelor piscine ale orașului.

Primarul din New York s-a aruncat în piscină, în costum

Acesta a readus la viață o tradiție care a fost începută de fostul primar Michael Bloomberg.

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