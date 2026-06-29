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Primarul din New York a sărit în piscină îmbrăcat la costum. Edilul a înotat alături de copii
Zohran Mamdani
Publicat29 iun. 2026, 11:28
SursăRealitatea PLUS
Primarul New York-ului a plonjat într-o piscină, îmbrăcat la costum. Zohran Mamdani a inaugurat deschiderea piscinelor pentru sezonul de vară și a sărbătorit aniversarea a 90 de ani de la construirea primelor piscine ale orașului.
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