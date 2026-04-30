Primarul progresist al New Yorkului îi cere Regelui Charles celebrul diamant Koh-i-Noor, pe care îl consideră simbol colonial

Un nou val de controverse lovește familia regală britanică, după ce Regele Charles s-a confruntat cu o solicitare publică explozivă legată de unul dintre cele mai celebre și disputate simboluri ale monarhiei: celebrul diamant Koh-i-Noor.

Considerat una dintre cele mai valoroase pietre prețioase din lume, Koh-i-Noor este estimat la peste un miliard de dolari și face parte din colecția Bijuteriilor Coroanei Britanice. Piatra este păstrată sub pază strictă la Tower of London, într-un seif blindat, alături de alte piese emblematice ale monarhiei britanice, inclusiv coroana Tudor și coroana Sfântului Eduard.

În timpul unei vizite de câteva zile în Statele Unite, regele s-a trezit în centrul unei noi dezbateri istorice și politice, după ce primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, i-a cerut public Marii Britanii să returneze diamantul Indiei.

Cerere directă pentru restituirea diamantului

Înaintea întâlnirii programate la memorialul dedicat atacurilor de la 11 septembrie, Zohran Mamdani a declarat că intenționează să transmită personal regelui o solicitare clară: restituirea diamantului Koh-i-Noor către India.

Edilul, cunoscut pentru pozițiile sale ferme privind justiția istorică și asumarea trecutului colonial, a subliniat că un astfel de gest ar reprezenta o recunoaștere a abuzurilor comise în perioada dominației britanice.

Deși nu există confirmări oficiale că subiectul a fost abordat direct în timpul întrevederii, simplul fapt că solicitarea a fost formulată public a fost suficient pentru a reaprinde una dintre cele mai sensibile controverse legate de moștenirea imperiului britanic.

Politicianul american, care are origini indiene, a susținut în repetate rânduri necesitatea returnării artefactelor și obiectelor istorice obținute în condiții controversate în perioada colonială.

Istoria sângeroasă a celebrului Koh-i-Noor

Diamantul Koh-i-Noor, al cărui nume se traduce prin „Muntele Luminii”, are o istorie marcată de conflicte, cuceriri și revendicări internaționale.

Piatra provine din subcontinentul indian și a ajuns în posesia britanicilor în anul 1849, după înfrângerea regatului Punjab în războiul anglo-sikh.

De atunci, diamantul a devenit una dintre cele mai cunoscute piese din colecția coroanei britanice, fiind expus public doar în ocazii excepționale.

Dincolo de frumusețea și valoarea sa impresionantă, Koh-i-Noor este învăluit într-o istorie violentă, care a alimentat de-a lungul timpului numeroase legende și chiar povești despre un presupus blestem.

Un simbol disputat de mai multe state

Identitatea primului proprietar rămâne necunoscută, însă se știe că diamantul a făcut parte, la un moment dat, din celebrul Tron al Păunului, decorat cu pietre prețioase și folosit de împărații moguli ai Indiei.

De-a lungul anilor, mai multe state au revendicat oficial piatra, printre acestea numărându-se India, Pakistan, Iran și Afganistan.

În India, apelurile pentru restituirea sa s-au intensificat puternic după moartea Queen Elizabeth II, subiectul revenind constant în dezbaterea publică.

Pentru a evita noi controverse, Koh-i-Noor nu a fost inclus în ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea.

Un subiect extrem de sensibil

Pentru criticii trecutului imperial britanic, diamantul a devenit un simbol al jafurilor și al abuzurilor din perioada colonială.

Din acest motiv, orice discuție legată de Koh-i-Noor reaprinde tensiuni diplomatice și istorice între fostele puteri imperiale și statele care au fost cândva sub dominația acestora.

În prezent, bijuteria rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte din patrimoniul regal britanic, iar presiunea pentru restituirea sa continuă să crească.