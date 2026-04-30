Inflația explodează în Bulgaria și atinge cel mai mare nivel din ultima vreme. Rata inflației s-a dublat de la o lună la alta
Bulgaria a fost campioana UE la scumpirea carburanților
Inflația anuală din Bulgaria a urcat la 7,1% în aprilie, potrivit estimării preliminare publicate de Institutul Național de Statistică. Rata lunară a ajuns la 2%, dublu față de ritmul din martie. În aceeași lună, inflația anuală era de doar 4,1%.
Creșterea a fost alimentată de scumpiri masive în mai multe categorii. Transportul a înregistrat cel mai abrupt salt, cu +10,6%, urmat de îmbrăcăminte și încălțăminte (+7,9%). Prețurile la alimente și băuturi nealcoolice cresc cu 2,1%, iar alcoolul și tutunul cu 0,8%, scrie Novinite.
Singura categorie în scădere: cultură și sport
Unul dintre puținele segmente unde prețurile scad este cel de divertisment, sport și cultură, cu o diminuare de 1,5% față de luna precedentă.
„Coșul mic” al celor mai vulnerabili: alimente +2,4%
Estimările pentru „coșul mic”, care reflectă cheltuielile celor mai sărace 20% dintre gospodării, arată creșteri de 2,4% la alimente, 1,8% la bunuri nealimentare și 0,1% la servicii.
