Trump se gândește să reducă numărul militarilor staționați în Germania. Care este motivul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri că analizează posibilitatea reducerii numărului de militari americani dislocați în Germania, pe fondul unor critici dure adresate cancelarului german, Friedrich Merz, legate de poziția acestuia privind războiul din Iran.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, liderul american a precizat că Washingtonul evaluează în prezent această opțiune și că o decizie ar putea fi luată în curând.

Declarația vine după ce, cu o zi înainte, Donald Trump l-a criticat vehement pe Friedrich Merz, susținând că acesta „nu știe despre ce vorbește” în ceea ce privește situația din Iran.

Reacția a fost provocată de afirmațiile făcute luni de cancelarul german, care a spus că Statele Unite „nu au o strategie clară” în Iran și că Teheranul ar „umili” prima putere mondială.

În replică, Donald Trump a susținut că liderul german ar tolera ideea ca Iranul să dețină arme nucleare, reiterând că acesta nu înțelege situația.