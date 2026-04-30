Val de disponibilizări la CEO: peste 300 de angajați pleacă de la 1 mai

Sursă: Realitatea.Net

Complexul Energetic Oltenia continuă reducerea numărului de salariați. Începând cu data de 1 mai, peste 300 de angajați vor părăsi compania, iar concedierile nu se vor opri aici. Potrivit informațiilor apărute în presă, conducerea societății pregătește fonduri pentru acordarea unor plăți compensatorii către persoanele disponibilizate.

Aceste sume ar urma să fie incluse în bugetul companiei pe anul 2026 și vor fi discutate în ședința acționarilor programată pentru data de 11 mai. Plățile compensatorii sunt bani oferiți angajaților concediați din motive care nu țin de activitatea lor personală.

Situația este dificilă și pentru cei aproximativ 1.400 de angajați rămași deja fără loc de muncă de la 1 aprilie, după expirarea contractelor de muncă pe perioadă determinată. În Gorj, peste 1.000 dintre aceștia sunt așteptați.

