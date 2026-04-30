Ioan Niculae se căsătorește la 71 de ani. Mireasa este cu 23 de ani mai tânără

Ioan Niculae, unul dintre cele mai cunoscute nume din mediul de afaceri românesc și fostul patron care a dus Astra Giurgiu la titlul de campioană în 2016, se pregătește pentru un nou capitol important din viața personală.

La vârsta de 71 de ani, omul de afaceri se căsătorește, iar evenimentul se anunță unul cu rezonanță atât în zona mondenă, cât și în cea sportivă.

Cel care, în 2012, era considerat cel mai bogat român, își va uni destinul cu Vera Mitran, partenera sa, cu 23 de ani mai tânără. Ceremonia este programată pentru data de 18 iulie, potrivit informațiilor publicate de ProSport. Cununia religioasă va avea loc la Catedrala din Nehoiu, în timp ce petrecerea este organizată la un restaurant din Gura Teghii, în județul Buzău.

Ani complicați și retragerea din prim-plan

În ultimii ani, Ioan Niculae s-a ținut departe de viața publică. Retragerea sa a venit după renunțarea la Astra și după problemele juridice care au culminat cu încarcerarea sa în februarie 2021.

Omul de afaceri a petrecut un an și trei luni în detenție, după condamnarea la cinci ani de închisoare primită în dosarul „Integraro”, pentru fapte de corupție. Această perioadă a marcat una dintre cele mai dificile etape din viața sa, atât pe plan profesional, cât și personal.

Averea, în centrul unor dezvăluiri incendiare

Despre ceea ce s-ar fi întâmplat cu o parte importantă din averea lui Ioan Niculae în perioada detenției au existat și declarații publice făcute de Dumitru Dragomir, fostul șef al Liga Profesionistă de Fotbal.

„L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, fost șef al LPF.

În paralel cu aceste episoade, Ioan Niculae a pus punct și mariajului cu Nicoleta, cea de-a doua soție, divorțul având loc departe de ochii publicului.

Acum, la 71 de ani, fostul patron al Astrei pare pregătit să lase în urmă anii tensionați și să înceapă o nouă etapă, de această dată sub semnul unui eveniment fericit care promite să atragă atenția întregii lumi mondene și sportive.