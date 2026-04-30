Bărbat mort după ce a fost strivit de un copac în județul Neamț

Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața joi dimineață, după ce a fost strivit de un copac care a căzut peste el. Tragedia s-a petrecut într-o pădure din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Medicii nu au reușit să-l resusciteze. Incidentul vine după unul aproape similar petrecut miercuri în Sibiu.

Inspectoratul pentru Situţii de Urgenţă (ISU) Neamţ informează că joi dimineaţă, la ora 07:52, prin apel la 112, a fost anunţat faptul că în pădurea din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, un copac a căzut peste un bărbat.



La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ, SVSU Alexandru cel Bun, Serviciul Judeţean de Ambulanţpă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ.



„La o distanţă de aproximativ 200 de metri faţă de drum, într-o zonă greu accesibilă, pompierii au identificat o persoană, în stare de inconştienţă, prinsă sub un copac. Cu ajutorul echipamentelor specifice (din dotarea autospecialei complexe pentru intervenţie) au acţionat pentru scoaterea victimei de sub copac. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare”, precizează sursa citată.



Ulterior, la locul evenimentului a ajuns echipajul de la SAJ care a preluat victima, continuând manevrele de resuscitare.



Din păcate, bărbatul în vârstă de 45 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţa SAJ declarând decesul acestuia.

