Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Programul SAFE și vasalizarea României”

„Programul SAFE este un pachet de împrumut de miliarde de euro, pentru achiziții strategice, dar, în cazul României, aceste proiecte nu construiesc o capacitate națională, nu construiesc o industrie, nu construiesc o autonomie strategică.

Nu discutăm dacă România are nevoie de înzestrare militară. Evident că are. Problema este cum o facem și în interesul cui. Prin SAFE, România nu devine producător, devine doar client. E un program de vreo 16 miliarde împrumuturi. Se spune cu dobândă mică, dar noi ne vom împrumuta cu o dobândă mare ca să plătim împrumuturile cu dobândă mică. Banii au fost repartizați cam așa: 9 miliarde pentru înzestrare, circa 2 miliarde pentru anumite instituții de forță din România, vreo 4 miliarde pentru infrastructură, adică pentru capetele de autostradă care leagă România de Ucraina, încă un miliard pentru un hub logistic militar la frontiera cu Ucraina.

Problema de fond cu acest proiect este că România cheltuie miliarde de euro, dar România nu produce, România nu învață, nu câștigă nimic strategic, ci doar cumpără. Într-un mod absolut scandalos, este vorba de un proiect în care furnizorul este desemnat. Altfel spus, iei bani împrumut, dar furnizorul este desemnat și se spune foarte clar de unde se cumpără. Nu există niciun transfer de tehnologie – a nu se confunda transferul de tehnologie cu faptul că, mă rog, construiești 3-4 șuruburi într-un proiect care nu-ți aparține și pe care, repet, tehnologic nu-l controlezi. Este vorba despre un proiect în care firmele românești, Romarm de pildă, se spune că n-au fost nici măcar consultate.

Ce au făcut alții? Franța, Polonia, Italia, Cehia și așa mai departe au luat banii, dar, dar dacă te uiți pe alocările de acolo, o să constați că aceste state care au luat aceste împrumuturi au alocat către firmele naționale. Altfel spus, s-au împrumutat de la UE nu doar ca să cumpere, ci ca să dezvolte industria de armament național. Ceea ce România nu a făcut! Noi luăm acești bani și cumpărăm de la alții. Vreo 6 miliarde se duc, de pildă, spre firme din Germania, Germania care, între noi fie spus, n-a luat niciun împrumut prin programele SAFE pentru că a considerat că dobânda este prea mare și nu ajută. Din acest punct de vedere, România face notă discordantă. România, de fapt, doar cumpără și nu face nimic și nu dezvoltă nimic.

Dacă e vorba să vorbim despre înzestrare și achiziții militare, lucrurile stau așa: după ce ți-ai definit amenințarea pentru România, după ce ți-ai definit vulnerabilitățile, riscurile etc., începi să cumperi, dacă nu poți să produci. Țara care se află astăzi în război, în vecinătatea noastră, este Ucraina. Ucraina luptă cu Federația Rusă și, dacă la începutul războiului victimele proveneau din rândul soldaților ucraineni sau ruși ca urmare a loviturilor de artilerie, obuziere și așa mai departe, 70% la începutul războiului, astăzi victimele provin din atacurile cu drone. Drona este elementul fundamental. Când te uiți pe programul de achiziții, constați că această armă fundamentală, decisivă într-un război cu Federația Rusă, considerată ca o amenințare la adresa securității naționale, practic, nu există!!!

Unii spun, și poate pe bună dreptate, că am ajuns să cumpărăm ce a mai rămas prin magazia sau prin depozitele unor state occidentale, tocmai ca acele state occidentale să primească niște bani, să-și dezvolte economiile, să-și redemareze industria de apărare pe banii noștri. Achizițiile României nu sunt moderne, nu sunt de ultimă generație, nu sunt achiziții pe care le-ar face cineva care se uită în jur și vede cum se desfășoară războiul modern.

Programul SAFE, din punctul acesta de vedere, ne discutat public, neinvocat public, necriticat public, nu face decât să indice că România nu-și mai aparține nici în ceea ce privește viziunea de securitate. Achizițiile militare sunt doar o componentă a acestei chestii. Vă imaginați că dacă România se vasalizează, inclusiv prin tipul de programe SAFE, în actuala conjunctură europeană, ce se va întâmpla dacă Europa se federalizează? Care va fi postura României într-o Europă federală?

Dacă acum România este un actor vasal, evident că vom intra în faza sclavagistă a funcționării României”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.

