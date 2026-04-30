Patru români, blocați în Iran după ce o navă a fost confiscată în Strâmtoarea Ormuz

Sursă: MAE

Patru cetățeni români se află în centrul unui incident maritim tensionat, după ce nava pe care se aflau a fost reținută de autoritățile iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz. Situația este monitorizată de Ambasada României la Teheran, care menține contactul cu autoritățile locale și cu partenerii internaționali pentru clarificarea cazului.

Ambasada României în Republica Islamică Iran monitorizează situația a patru cetățeni români aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de autoritățile iraniene.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe, misiunea diplomatică română de la Teheran a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale, care au informat că toți cei patru cetățeni se află în siguranță și au o stare bună de sănătate.

Demersuri diplomatice în desfășurare

Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să urmărească situația și se află în contact permanent cu autoritățile iraniene, dar și cu parteneri europeni și cu oficiali din Muntenegru, în contextul în care nava este implicată într-un caz internațional complex.

Diplomații români au precizat că sunt pregătiți să acorde asistență consulară, în funcție de competențele legale și de evoluția situației.

Nu au fost cereri de asistență consulară

MAE a mai transmis că, până în acest moment, la nivelul ambasadei nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români implicați în acest caz.

Apel pentru situații de urgență

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români aflați în situații dificile pe teritoriul Republicii Islamice Iran pot apela telefonul de urgență al Ambasadei României la Teheran: +98 21 77647570.

Ambasada rămâne în contact cu toate părțile implicate și continuă monitorizarea evoluțiilor legate de nava reținută de autoritățile iraniene.