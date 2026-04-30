Polonia păstrează banii acasă. România împrumută miliarde de euro prin SAFE ca să le trimită în Germania și Franța

Sursă: Realitatea PLUS

Scandal de proporții pe programul SAFE. România a împrumutat aproape 17 miliarde de euro, însă o mare parte din bani nu rămân în țară. Aproximativ 10 miliarde de euro ar urma să ajungă la companii din Franța și Germania pentru achiziții de armament.

Polonia a direcționat fondurile SAFE către industria autohtonă, în timp ce România trimite 68% din bani în Germania, conform unei analize Realitatea PLUS.

Comparația dintre Polonia și România în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene din programul SAFE ridică semne serioase de întrebare cu privire la strategia de înzestrare militară a României.

Din totalul de 43,7 miliarde de euro contractați prin programul SAFE, Polonia a reușit să implice aproape 12.000 de companii din industria națională de apărare. Întrebarea care a circulat în cercurile de specialitate a fost retorică: de ce banii polonezi rămân, în cea mai mare parte, în Polonia?

Situația din România

Răspunsul vine cu atât mai dur în ceea ce privește situația din România. Din primul pachet al Ministerului Apărării Naționale (MAPN), în valoare de 8,33 miliarde de euro, suma de 5,69 miliarde de euro urmează să ajungă la Rheinmetall, gigantul german al industriei de apărare. Nu o companie românească, ci una din Germania.

Concret, 68% din banii alocați prin acel pachet MAPN se îndreaptă spre contracte cu Germania.

Contrastul cu Polonia

Diferența față de Polonia este izbitoare. Statul polonez a contractat prin SAFE cu o logică clară: prioritizarea industriei autohtone. Rezultatul? Doar 0,37% din fondurile poloneze contractate prin SAFE merg în contracte cu Germania.

Această comparație alimentează dezbaterea despre capacitatea României de a-și consolida propria industrie de apărare, în loc să exporte miliarde de euro către producători externi.