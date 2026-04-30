Bolojan are planul pregătit în cazul căderii Guvernului: „Voi construi o alternativă, o nouă forță politică”

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi, 30 aprilie, că este pregătit să facă față oricărui scenariu politic, inclusiv eventualității în care o moțiune de cenzură ar răsturna Guvernul său.

Întrebat cum va reacționa dacă va pierde susținerea parlamentară, Bolojan a precizat că experiența dobândită în funcțiile publice și încrederea de care s-a bucurat de-a lungul carierei îl motivează să rămână implicat în viața politică.

Ilie Bolojan: „Voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică”

„Având în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică.

O forță care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, care să guverneze onest, corect și să creeze condiții bune pentru oameni, respectându-i pe cetățeni", a declarat premierul Bolojan, într-o intervenție la Rock FM.

Totodată, Bolojan a precizat că, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, va părăsi funcția cu conștiința că și-a îndeplinit datoria, indiferent de cum vor evolua lucrurile pe scena politică.

„Sunt împăcat că am făcut, în fiecare zi cât am fost premier, tot ceea ce a ținut de mine pentru a onora această funcție de mare răspundere", a adăugat acesta.

Ilie Bolojan iese public în plină tensiune politică. Ce se întâmplă cu fondurile europene

În plină criză guvernamentală, cu moțiunea de cenzură care bate la ușă și cu Executivul aflat pe ultima sută de metri de mandat, premierul Ilie Bolojan a ieșit pentru a face declarații de presă privind cea mai recentă activitate a sa și măsurile discutate la nivelul Guvernului.

Premierul a prezentat situația întâlnirilor avute la nivelul ministerelor și stadiul absorbției fondurilor europene, dar și două noi mecanisme pregătite de Ministerul de Finanțe pentru accelerarea plăților și sprijinirea autorităților locale.

„Am avut în aceste zile întâlniri la toate ministerele, în așa fel încât să evaluăm situația reală la zi și vom face luni publice toate datele legate de stadiul de absorbție al fondurilor europene pe fiecare minister în parte, ca să se știe exact unde suntem în momentul de față, și de asemenea în întâlniri, dintre care azi am avut una foarte lungă, am discutat toate problemele care țin de rezolvarea jaloanelor de îndeplinire a condițiilor, în așa fel încât să nu pierdem bani europeni cel puțin din componenta de grant.

Cele două proiecte care au fost astăzi propuse în primă lectură de către Ministerul de Finanțe urmăresc să creeze două mecanisme suplimentare pentru a ușura absorbția fondurilor europene.

Primul proiect de ordonanță este legat de un mecanism de finanțare care va permite ca plățile să se facă imediat către beneficiari printr-un mecanism pus la dispoziție de către Ministerul de Finanțe. Beneficiarii își încasează imediat sumele, iar închiderea acestor plăți prin ministerele care sunt responsabile de absorbția de fonduri europene se va face spre Ministerul de Finanțe, după parcurgerea procedurilor normale. Pentru că astăzi aceste proceduri sunt lente, sunt mult întârziate și ministerele, sau datorită unei capacități scăzute, sau unor complexități ale acestor decontări, nu reușesc să facă decontările într-o formulă operativă.

Al doilea mecanism este cel de a acorda împrumuturi pentru că în situațiile în care autoritățile locale au cheltuieli neeligibile de acoperit, pe care sau din lipsa capacității financiare, sau din atingerea pragului de împrumuturi, nu le mai pot contracta de pe piețele private, să poată să facă acest lucru prin Trezorerie și vom pune la dispoziție 2 miliarde de lei pentru ca autoritățile locale să își poată cofinanța aceste cheltuieli, în așa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârșitul lunii august. Cele două ordonanțe urmează să fie adoptate luni în ședința de guvern.”, a declarat Ilie Bolojan.