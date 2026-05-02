Accident grav în București: un autobuz și un tramvai s-au izbit în intersecție. Un pasager a fost rănit și transportat la spital
Un accident de circulație a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:02, în zona Piața Sudului din București. În incident au fost implicate un autobuz STB și un tramvai.
Din primele date, un bărbat de 57 de ani conducea autobuzul pe Șoseaua Olteniței, dinspre Șoseaua Berceni către Bulevardul Constantin Brâncoveanu. La intersecția cu Calea Văcărești, vehiculul a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie de 47 de ani.
Un pasager a ajuns la spital
În urma impactului, un pasager aflat în tramvai a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Ambii conducători au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul și în ce condiții s-a ajuns la impact.
- 13:12 - Un microbuz a luat foc în mers pe A1. Traficul spre Pitești este complet blocat din cauza degajărilor mari de fum - VIDEO
- 12:40 - Reacția lui Radu Miruță după acuzațiile șefului Romarm: „Ministrul Apărării nu decide firmele proiectelor SAFE”
- 12:17 - Alertă în Constanța: o tânără de 19 ani a vrut să se arunce de la etajul 4 al unui bloc. Negociatorii SAS au reușit să o convingă să renunțe în ultima secundă
- 12:06 - Poliția, în pragul unui exod de personal: Proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar putea bloca sistemul. Zelca: „Vom contesta legea la CCR”
