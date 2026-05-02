Accident grav în București: un autobuz și un tramvai s-au izbit în intersecție. Un pasager a fost rănit și transportat la spital

Un accident de circulație a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:02, în zona Piața Sudului din București. În incident au fost implicate un autobuz STB și un tramvai.

Din primele date, un bărbat de 57 de ani conducea autobuzul pe Șoseaua Olteniței, dinspre Șoseaua Berceni către Bulevardul Constantin Brâncoveanu. La intersecția cu Calea Văcărești, vehiculul a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie de 47 de ani.

Un pasager a ajuns la spital

În urma impactului, un pasager aflat în tramvai a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Ambii conducători au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul și în ce condiții s-a ajuns la impact.