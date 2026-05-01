Incendiu puternic de vegetație. Peste 3.000 de oameni evacuați în Italia

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în regiunea Toscana din Italia. Peste trei mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor iar armata a fost mobilizată pentru stingerea focului.

Peste 800 de hectare de teren au fost afectate, iar pompierii și militarii au intervenit de urgență . Misiunea forțelor de ordine a fost îngreunată de vântul puternic.

Oamenii care au rămas fără casă în urma incendiului vor sta la rude sau în locuințe sociale puse la dispoziție de statul italian.

Focul ar fi început de la un fermier care ardea ramuri de măslini și care a pierdut controlul flăcărilor.