Incendiu puternic în Tulcea: două pensiuni afectate de flăcări, chiar înainte de 1 mai

Sursă: Realitatea.net

Un incendiu de proporții a izbucnit joi după-amiază în localitatea Murighiol, din județul Tulcea, afectând o pensiune și extinzându-se rapid la o a doua unitate de cazare din apropiere. Vântul puternic a favorizat propagarea flăcărilor, crescând riscul ca focul să cuprindă și alte clădiri din zonă.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Tulcea, pompierii au intervenit de urgență pentru limitarea și stingerea incendiului, mobilizând mai multe echipaje și autospeciale.

Intervenție amplă a pompierilor

La fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate. De asemenea, pentru prevenirea unor situații critice, au fost mobilizate și echipaje medicale, inclusiv unul SMURD și unul al Serviciului de Ambulanță Județean.

Flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul celor două pensiuni, iar intervenția a fost îngreunată de rafalele de vânt care au alimentat incendiul. Autoritățile au avertizat că există în continuare pericolul extinderii focului la alte imobile aflate în apropiere.

Fără victime în urma incendiului

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Reprezentanții ISU au confirmat că nicio persoană nu a fost surprinsă de incendiu, iar turiștii și personalul unităților de cazare au reușit să se evacueze la timp.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului , însă primele informații indică faptul că vântul puternic a jucat un rol decisiv în extinderea rapidă a flăcărilor.