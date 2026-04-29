Incendiul de la biserica greco-catolică din localitatea Şurdeşti, provocat de lucrări de sudură. Anunțul Ministerului Culturii

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Culturii a anunțat miercuri că incendiul care a afectat biserica greco-catolică din localitatea Şurdeşti, judeţul Maramureş, a izbucnit în timpul unor lucrări de sudură. Potrivit reprezentanților instituției, acest lăcaş de cult nu este monument istoric și nu face parte din patrimoniul UNESCO, așa cum anunțaseră unele publicații.

Instituția precizează că biserica afectată este o construcţie recentă, aflată în curs de finalizare. Din păcate, acoperişul şi turla au ars complet, iar trei clopote s-au topit.

În urma acestui incident, nu au fost înregistrate victime, au mai transmis reprezentanții Ministerului Culturii.

Sursa citată precizează faptul că biserica monument UNESCO din Şurdeşti nu a fost afectată de incendiu.

Focul a pornit în zona turnului, unde se desfăşurau lucrări de sudură, iar la scurt timp, muncitorii au fost evacuaţi în siguranţă.

Intervenţia a fost asigurată de echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, care au acţionat cu mai multe autospeciale de stingere şi echipamente pentru intervenţii la înălţime. Incendiul a fost lichidat, iar pompierii continuă verificările pentru a elimina riscul de reaprindere.

Ministerul Culturii este în legătură cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş pentru evaluarea situaţiei şi monitorizarea eventualelor implicaţii asupra patrimoniului cultural din zonă.